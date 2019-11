L' Isola di Pietro 3 Anticipazioni 1 novembre | chi ha ucciso Chiara?

L'Isola DI PIETRO 3/ Anticipazioni 1 novembre : Caterina pronta ad abbandonare tutto? : L'ISOLA di PIETRO 3, Anticipazioni puntata 1 novembre: Caterina lascia Carloforte? Ilaria e Stefano nascondono importanti verità; Diego sospetta di Leonardo

L’Isola di Pietro 3 - anticipazioni 8 novembre : l’addio di Caterina : anticipazioni L’isola di Pietro 3, quarta puntata: la morte di Lara L’isola di Pietro 3 al giro di boa: venerdì 8 novembre andrà in onda la quarta delle sei puntate previste. Le anticipazioni della quarta puntata de L’isola di Pietro 3, la fiction con protagonista Gianni Morandi, annunciano un susseguirsi di colpi di scena. Si è scoperto che Diego è il vero padre della piccola Anna, la neonata abbandonata da Chiara. Il ...

L’Isola di Pietro 3 - Quarta Puntata : Caterina Vuole Partire con Leonardo! : L’Isola di Pietro 3, trama Quarta Puntata: Elena e Valerio hanno una nuova pista per indagare, mentre Caterina rivela a sua madre una decisione che la lascia senza parole. L’Isola di Pietro 3 sta appassionando i telespettatori con il giallo della morte di Chiara. Numerose volte sembrava che si fosse arrivati ad un punto di svolta ma la scoperta dell’assassino è ancora lontana. Nel corso di questa Quarta Puntata, però, le cose ...

L'Isola di Pietro 3 - Anticipazioni : stasera su Canale 5 la terza puntata della nuova stagione : Scopriamo la trama ufficiale del terzo appuntamento con la fiction che vede Gianni Morandi nei panni del protagonista.

L’Isola di Pietro 3 verso l’addio di Caterina e un nuovo sospettato : anticipazioni puntate 1 e 8 novembre : Siamo ormai al giro di boa e la prossima settimana, venerdì 8 novembre, L'Isola di Pietro 3 tornerà in onda con la quarta puntata ad un passo dal finale che attende il pubblico il 22 novembre, salvo cambiamenti. Ancora una volta toccherà proprio a Pietro prendere in mano le redini della situazione e nella quarta puntata de L'Isola di Pietro 3 lo vedremo interessarsi ancora al caso, ovvero l'omicidio di Chiara, ma anche alla situazione che si è ...

L'Isola di Pietro 3 - trama 4° episodio : la nipote di Sereni vuole andare via con Leonardo : La quarta puntata de L'Isola di Pietro 3 andrà in onda l'8 novembre. La fiction di Canale 5, che ha per protagonista Gianni Morandi nei panni del pediatra Pietro Sereni, entrerà nella seconda metà della stagione. Nella puntata del prossimo venerdì, ci sarà un altro grave episodio a Carloforte: Lara verrà trovata in fin di vita e i sospetti ricadranno tutti sul presunto padre della cameriera. Inoltre, Ilaria affronterà la chemioterapia e Caterina ...

L'Isola di Pietro - spoiler 8 novembre : Caterina vuole lasciare Carloforte con Leonardo : L'Isola di Pietro continua ad intrattenere i telespettatori italiane con le vicende ambientate sulL'Isola sarda. Gli spoiler della quarta puntata di venerdì 8 novembre dopo il tg satirico di "Striscia La Notizia" rivelano che una giovane inserviente di nome Lara verrà ritrovata in fin di vita in un resort. Elena Sereni, invece, scoprirà che Caterina Rovandi ha intenzione di abbandonare Carloforte insieme a Leonardo Manca, l'affascinante maestro ...

L'Isola di Pietro 3 - anticipazioni 8 novembre : Elena e Valerio indagano sul padre di Lara : Continua il grande successo per la terza stagione de L'Isola di Pietro 3. La fiction, che vede protagonisti Gianni Morandi e Chiara Baschetti, è pronta ad andare in onda con la sua quarta puntata venerdì 8 novembre. La scomparsa di Chiara è stato un duro colpo per gli abitanti di Carloforte ma sopratutto per sua sorella. Mentre Elena e Valerio continuano ad indagare sul caso, un nuovo omicidio sconvolge però la cittadina. Si tratta di Lara, una ...

L’Isola di Pietro 3 - il segreto di Ilaria : anticipazioni terza puntata venerdì 1 novembre : Nuova settimana, nuovo mese e nuova puntata de L’isola di Pietro 3, la fiction di Canale 5 con Gianni Morandi nei panni del dottor Pietro Sereni, pediatra residente a Carloforte, meraviglioso angolo della Sardegna. Com’è noto, qualche settimana fa tutto lo staff della serie prodotta da Lux Vide si è riunito per girare nuovamente il finale di questa terza stagione a causa del fatto che quello originale è stato incautamente spoilerato. ...

Anticipazioni L’Isola di Pietro - ispettore Pinna : “Ho avuto un crollo” : L’isola di Pietro 3 Anticipazioni, parla Cristian Crocco (Efisio Pinna): “Ho avuto un crollo psicofisico” Andrà in onda oggi, venerdì 1 novembre 2019, in prima serata su Canale 5 una nuova puntata della terza stagione de L’isola di Pietro, fiction con protagonista Gianni Morandi, nella quale recita anche un ex volto di Striscia la Notizia: Cristian Cocco. Raccontandosi a 360 gradi, in un’intervista pubblicata sulle ...

L’Isola di Pietro - trama della quarta puntata : Caterina decide di partire con Leonardo : Nuovo appuntamento incentrato sulla fortunata serie televisiva italiana L’Isola di Pietro tornata su Canale 5 in prima visione assoluta con la sua terza stagione. Gli spoiler del quarto episodio che il pubblico avrà la possibilità di guardare l’8 novembre 2019 come sempre a partire dalle ore 21:20 circa, dicono che Caterina Rovandi (Alma Noce) si avvicinerà ulteriormente a Leonardo Manca (Raniero Monaco di Lapio) al tal punto da arrivare a fare ...

Anticipazioni L'Isola di Pietro 3 quarta puntata : Ilaria deve affrontare la chemioterapia : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la fiction L'Isola di Pietro 3 che vede Gianni Morandi nei panni del protagonista. Settimana dopo settimana, la serie televisiva si arricchisce di nuovi e clamorosi dettagli che rendono la trama ancor più intricata e ricca di colpi di scena. Il prossimo venerdì, 8 novembre, verrà trasmessa la quarta puntata di questa stagione durante la quale emergeranno ulteriori indizi legati alla scomparsa di Chiara, di ...

Uomini e donne non va in onda oggi 1° novembre : al suo posto ci sarà 'L'Isola di Pietro' : Cambia la programmazione di Canale 5 per la giornata festiva di oggi, venerdì 1° novembre. La guida tv del Biscione, infatti, riporta che Uomini e donne, la popolare trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, non andrà in onda in questo giorno di festa, così come non ci sarà spazio per il nuovo episodio della soap opera spagnola Una Vita. Al posto dei due programmi, che ogni giorno tengono compagnia milioni di spettatori su Canale 5, ci ...