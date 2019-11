Liliana Segre | Stupita e delusa dalle astensioni Il mio era un appello etico

"La mia proposta è etica e non politica". Parla Liliana Segre : Amareggiata e fortemente sorpresa. Sintetizza così il suo stato d'animo la senatrice a vita Liliana Segre, contattata dall'Agi, il giorno dopo l'astensione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sul voto al Senato che istituisce la Commissione Parlamentare contro l'odio da lei proposta. "Lo so che molti mi hanno manifestato in tutti modi, come possibile, la loro solidarietà ma ci sono rimasta male" racconta Segre. "Vede, io sono al ...

La7 - Vauro sfida Morelli (Lega) : “Si alzi in omaggio a Liliana Segre - si alzi”. “Lei è irrispettoso” : Il giorno dopoil via libera alla commissione straordinaria contro l’odio razziale e l’antisemitismo, promossa in Senato da Liliana Segre, il vignettista Vauro Senesi, ospite a L’Aria che tira, su La7, ha invitato il deputato leghista Alessandro Morelli ad alzarsi in piedi “in omaggio alla senatrice a vita”, per prendere le distanze dagli esponenti del centrodestra che a Palazzo Madama sono rimasti seduti, senza ...

Massimo Giletti sul caso Liliana Segre a L'aria che tira : "Lei straordinaria - ma le commissioni sono inutili" : Massimo Giletti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, interviene sul caso Commissione Segre e attacca: "Le commissioni nel nostro Paese producono poco o niente, sono oggetto di strumentalizzazione", dice il conduttore di Non è L'arena, sempre su La7. "Abbiamo visto adesso la posizione f

Che compiti avrà la commissione contro l’odio di Liliana Segre : La senatrice a vita Liliana Segre (foto: Vincenzo Livieri – LaPresse) Mercoledì 30 ottobre il Senato ha approvato con 151 voti la mozione della senatrice a vita Liliana Segre per creare una nuova commissione contro il razzismo e l’antisemitismo. Segre è una superstite dei campi di stermino nazisti, e di recente ha fatto sapere che riceve ogni giorno centinaia di insulti sui social. Questi messaggi non le fanno temere per la sua vita ...

Antisemitismo e odio razziale - tutti in piedi in Aula ad applaudire Liliana Segre ma i senatori di Lega - FdI e FI restano seduti : Nel giorno in cui Palazzo Madama ha dato il via libera alla commissione contro odio, razzismo e Antisemitismo promossa da Liliana Segre, l’Aula si è di fatto spaccata a metà, col centrodestra compatto che si è astenuto nella votazione finale. Al di là delle polemiche, un video girato all’interno del Senato mostra in modo plastico le divisioni sulla proposta: mentre il centrosinistra e il Movimento 5 stelle si alzano ad applaudire la ...

Nasce la commissione contro i fenomeni di odio voluta da Liliana Segre : Il Senato ha approvato oggi l'istituzione di una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza sulla base di una mozione proposta da Liliana Segre. Con una mozione la Lega aveva commentato: "È importante ribadire che la lotta a istanze antidemocratiche e xenofobe non deve trasformarsi in una ricerca di censura preventiva nei confronti di chi pone ...

"Provo pena per gli haters. Ma non leggo i loro messaggi" - dice Liliana Segre : Gli haters, gli odiatori seriali del web che si nascondono dietro uno schermo per fomentare odio, farebbero bene a "non sprecare il loro tempo" e soprattutto si dovrebbero "far curare". Non lo dice con ironia ma "da nonna", la senatrice a vita Liliana Segre che durante il convegno "Dal binario 21 ad Auschwitz, il linguaggio dell'odio" allo Iulm, commenta così quell'ondata di aggressività che si è scatenata contro di lei sul web, come emerso dal ...

Liliana Segre e gli attacchi social : “Gli hater? Persone per cui avere pena - vanno curate”. La Procura indaga sugli insulti alla senatrice : La Procura di Milano da un anno indaga sui messaggi di odio, più di 200, che la senatrice a vita Liliana Segre riceve ogni giorno. Il fascicolo, aperto per molestie e minaccia, è sul tavolo del Procuratore aggiunto Alberto Nobili, a capo del pool antiterrorismo, da quando la senatrice, deportata e sopravvissuta ad Auschwitz, ha presentato più denunce. Non sarebbe la sola: secondo quanto riferiscono fonti investigative all’agenzia Ansa, la ...

Milano - Liliana Segre : “Gli odiatori mi fanno pena - sprecano il loro tempo. Non ho mai parlato di vendetta - ma di pace e libertà” : La senatrice a vita Liliana Segre ha partecipato all’incontro sul linguaggio dell’odio organizzato a Milano. “Gli odiatori – ha detto – mi fanno pena perché perdono il loro tempo e il tempo è prezioso. Non ho mai parlato di odio e vendetta, ma di pace” L'articolo Milano, Liliana Segre: “Gli odiatori mi fanno pena, sprecano il loro tempo. Non ho mai parlato di vendetta, ma di pace e libertà” ...

Minacce social a Liliana Segre - indaga la procura di Milano. La senatrice : "Gli odiatori vanno curati" : Un fascicolo a carico di ignoti aperto già nel 2018 dal pool antiterrorismo guidato da Alberto Nobili

Liliana Segre : "Gli hater? Sono persone di cui avere pena - vanno curate" : Per la senatrice a vita Liliana Segre, ex deportata dei campi di concentramento nazisti, gli hater, anche quelli che la prendono di mira con circa 200 messaggi razzisti al giorno, “Sono persone per cui avere pena e vanno curate”.Liliana Segre lo ha detto al suo arrivo a un seminario all’Università Iulm di Milano: “Sono una persona civile, non conosco altro linguaggio che quello”, ha aggiunto. “Si ...

Chi insulta Liliana Segre dimentica che Gesù era ebreo. E spiritualmente lo siamo anche noi : Prima Gad Lerner, giornalista, e ora Liliana Segre, senatrice a vita, reduce dall’inferno della Shoah, ambedue ebrei e in quanto ebrei insultati e linciati sulle piazze politicanti della Lega salviniana (Lerner) e sulla rete (Segre), a ritmo ossessivo, magari con copertura da anonimato. Non possiamo più minimizzare, non dobbiamo più tollerare, non è lecito affermare che sia “libera espressione del pensiero”. Al contrario, siamo alla ...

Liliana Segre : 200 insulti social al giorno. Solidarietà bipartisan : "Non ho Facebook, non sono sui social, e per essi non ho nessuna passione, ma mi sono resa conto che i linguaggi di odio sono molto diffusi e per questo appena nominata senatrice a vita sono stata la prima firmataria di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Una strada che sto percorrendo contro i discorsi dell'odio". Liliana ...

Insulti sui social a Liliana Segre - Conte : “Introdurre norme contro il linguaggio dell’odio” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto sugli Insulti che quotidianamente riceve sui social la senatrice a vita Liliana Segre: "Dobbiamo lavorare tutti insieme per scacciare l'Italia brutta, scacciare il linguaggio dell'odio e inviterò tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento per introdurre delle norme per contrastare il linguaggio dell'odio a tutti i livelli”.Continua a leggere