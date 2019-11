Lavoro Usa | dati migliori delle stime | 128mila nuovi posti

Borse - tiene banco la fusione Fca-Psa. Occhi puntati anche sul Lavoro Usa : Il calendario economico di giovedì 31 ottobre prevede dell’indice Pmi manifatturiero cinese (atteso sotto i 50 punti, la soglia che delimita l’espansione economica dalla contrazione) e poi le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa

In Usa il Lavoro dei sogni : guardare 30 film Disney in un mese e guadagnare 1000 dollari : Sembra un sogno ma invece è pura realtà. Il sito Reviews.org ha pubblicato forse la più bella offerta di lavoro che possa esistere per un fan dei cartorni animati Disney: guardare 30 film in 30 giorni e, al termine del mese, ricevere una ricompensa di 1000 dollari. Tutto questo, semplicemente, per festeggiare il lancio della nuova piattaforma Disney+ che avverrà il 12 novembre. Armati di coperta di lana, patatine e telecomando quindi, il fan che ...

Villareal-Atletico - Liga al Lavoro per portare il match negli USA : Liga spagnola partita USA – La Liga è tornata a lavorare sull’impegno di portare una partita della massima competizione spagnola negli Stati Uniti d’America, e ha scelto Villarreal-Atlético Madrid per realizzare i suoi piani. L’idea dell’organizzazione è che queste due squadre giochino la prima partita ufficiale della Liga a Miami. L’incontro sarebbe programmato per l’8 […] L'articolo Villareal-Atletico, Liga al lavoro ...

Corte di Strasburgo : “Datore di Lavoro può usare telecamere nascoste per controllare i suoi dipendenti se ha il sospetto di furti” : Un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste senza avvertire i lavoratori qualora abbia fondati sospetti che i dipendenti lo stiano derubando e che le perdite subite siano ingenti. L’ha stabilito la Corte europea dei diritti umani in una sentenza definitiva emessa oggi, giovedì. I giudici di Strasburgo affermano infatti che l’operazione di video sorveglianza condotta in un supermercato spagnolo non ha violato i diritti alla ...

Pausa caffè Lavoro : tempo - diritti e quando spetta ai dipendenti : Pausa caffè lavoro: tempo, diritti e quando spetta ai dipendenti Vediamo di seguito di capire che cosa dice la legge in merito alla cosiddetta Pausa caffè. Forse infatti non tutti sanno che anche questo momento di relax e di sospensione momentanea dell’attività lavorativa segue delle regole ben precise, che vanno rispettate, sia dal datore di lavoro, che dai singoli dipendenti. Eccole in sintesi. Se ti interessa saperne di più ...

Sanità - gig-economy : ?negli Usa cresce il Lavoro a basso reddito : L’espansione dell’economia ha schiacciato il tasso dei disoccupati ai minimi di 50 anni, ma l’aumento degli impieghi riguarda settori meno remunerati:?il welfare guadagna 40mila nuovi impieghi, il manifatturiero ne perde 2.000. Così i salari faticano a tenere il passo

Lavoro Usa : 136mila nuovi posti a settembre. Disoccupazione verso i minimi da 50 anni : Il dato è il benvenuto dopo che indici dell’attività manifatturiera e dei servizi avevano deluso, il primo mostrando contrazioni del settore per due mesi consecutivi

Borse su : focus su Lavoro Usa. Corre St a Milano. India taglia i tassi : La pubblicazione del rapporto mensile sull'occupazione Usa sarà al centro dell'attenzione degli investitori dopo il nuovo dato deludente sull'attività economica emerso ieri. Si scommette sull'intervento della Federal Reserve a fine ottobre. A Piazza Affari salgono St e Monte dei Paschi

Lavoro a Ragusa - domanda per 50 operatori volontari : ecco come fare : Lavoro a Ragusa, domanda per 50 operatori volontari da impiegare in due progetti. Alle 14 del 10 ottobre scade il termine per la presentazione della d

Licenziamento giusta causa : diritti e doveri di dipendente e datore di Lavoro : Licenziamento giusta causa: diritti e doveri di dipendente e datore di lavoro Cerchiamo di capire in che cosa consiste esattamente il Licenziamento giusta causa, che coinvolge direttamente datore di lavoro o azienda e singolo lavoratore. Spesso infatti se ne parla, ma senza evidenziarne con chiarezza i dettagli rilevanti. Vediamoli. Se ti interessa saperne di più circa la possibilità di licenziare l’invalido civile Inps e chi ...

Manovra - aumenti Iva per tagliare il costo del Lavoro : sconti per chi usa bancomat : Da Palazzo Chigi giurano che «faranno di tutto per scongiurare l'aumento dell'Iva». Eppure la strada ormai sembra segnata e, a mezza bocca, più d'uno nel governo inizia...

In Italia un posto di Lavoro su tre è legato a industrie che usano proprietà intellettuale : In Italia, le industrie che fanno un uso intensivo di Diritto di proprietà intellettuale generano all'incirca sette milioni di posti di lavoro (il 31,5 % di tutti i posti di lavoro) e contribuiscono con 774 miliardi di euro al PIL dell'Italia (46,9 %). Sono questi i risultati di una relazione congiunta pubblicata dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), che ...