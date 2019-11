La Russia diffonde fake news anche in Africa

Fonte : wired

(Di venerdì 1 novembre 2019) (foto: Getty Images) Le campagne di disinformazione russe non sono solo un problema dell’occidente: nelle ultime ore Facebook ha reso noto di aver eliminato 66 account, 83 pagine, 11 gruppi e 12 profili su Instagram che erano stati utilizzati perrein otto paesini, tra i quali Libia e Sudan. Alcuni di questi erano gestiti da persone di nazionalitàna, mentre altri erano stati rinominati in modo da sembrare riconducibili a una qualche testata: tutti, però, erano in qualche modo riconducibili a Yevgeny Prigozhin, l’oligarca russo già accusato di aver interferito con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti del 2016. Facebook è riuscito a scoprire cosa stava accadendo grazie al contributo dell’Internet Observatory di Stanford, una delle più prestigiose università americane, ma gli esperti hanno ammesso che è stato molto difficile capire ...

