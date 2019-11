Fonte : lastampa

(Di venerdì 1 novembre 2019) Delibera del consiglio comunale del capoluogo sassonel’ultradestra. Si sfila la Cdu di Merkel: un errore

GianniTacchini : La rivolta di Dresda contro l’onda xenofoba: “Stato d’emergenza per il pericolo nazista” - JTurandot : RT @LaStampa: La rivolta di Dresda contro l’onda xenofoba: “Stato d’emergenza per il pericolo nazista” - LaStampa : La rivolta di Dresda contro l’onda xenofoba: “Stato d’emergenza per il pericolo nazista” -