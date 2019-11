La polizia penitenziaria vuole i pieni poteri | Salvini insegna

Maltempo : morto agente di polizia penitenziaria travolto dal fango nel Siracusano : E' stato trovato morto l'agente di polizia penitenziaria che era stato travolto da una ondata di fango mentre percorreva questa notte con la sua auto contrada Stafenna, a Noto (Siracusa). L'uomo, 52 anni, svolgeva la sua attività nel carcere di Noto e stava per fare rientro nella sua abitazione, a Rosolini. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, l'esondazione del fiume Tellaro ha investito il mezzo ...

Il Sappe - sindacato di polizia penitenziaria - si prepara alla mobilitazione : I dirigenti e i funzionari della polizia penitenziaria del sindacato Sappe sono pronti alla mobilitazione, contro la nuova riforma in merito al riordino delle carriere. Dopo l'incontro del sindacato a Roma, è stata decisa la strada della protesta contro il governo al fine di tutelare i propri interessi, che risultano penalizzati dalla recente riforma del riordino delle carriere. Il sindacato inoltre vuole dire basta a quelle che vengono definite ...

Lamezia Terme : ex agente di polizia penitenziaria assassinato nella sua vettura : La scorsa notte in Calabria, precisamente nella frazione Sambiase di Lamezia Terme, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un ex agente di polizia penitenziaria all'interno della sua auto. Le indagini avviate dai carabinieri potrebbero essere arrivate ad una svolta importante, poiché pare che sia stato rintracciato e fermato l'ex marito della fidanzata della vittima. Si sospetta, infatti, che questi abbia assassinato il 52enne per gelosia. ...

Torino - violenze choc sui detenuti in carcere : in manette sei agenti di polizia penitenziaria : Sei agenti di polizia penitenziaria sono stati arrestati e sono finiti ai domiciliari per violenze sui detenuti: accade nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, dopo una segnalazione del Garante...

Detenuti torturati in carcere di Torino : arrestati 6 agenti della polizia penitenziaria : È scattata da una segnalazione del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino l’indagine che ha portato all’arresto di sei agenti della polizia penitenziaria, ora ai domiciliari, in servizio presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. Il provvedimento riguarda “plurimi e gravi episodi di violenza”.Continua a leggere

Foggia - agente della polizia penitenziaria uccide in casa moglie e due figlie poi si suicida : Tragedia a Orta Nova, in provincia di Foggia: un agente della polizia penitenziaria, Ciro Curcelli, ha ucciso la moglie e le due figlie e poi si è ucciso a sua volta. Secondo alcune testate locali l'uomo avrebbe chiamato i carabinieri dicendo di aver sparato a moglie e figlie, poi avrebbe rivolto l'

Foggia - uccide a colpi di pistola moglie e figlie e poi si suicida. Era un agente di polizia penitenziaria : Un agente della polizia penitenziaria ha ucciso a colpi di pistola nel cuore della notte la moglie e le due figlie di 12 e 18 anni, poi ha rivolto l’arma verso di sé e si è tolto la vita sparandosi alla testa. È successo verso le due del mattino di sabato in un appartamento in pieno centro a Orta Nova, nel Foggiano: a sparare è stato Ciro Curcelli, assistente capo della polizia penitenziaria di 53 anni. Secondo quanto ricostruito dagli ...

