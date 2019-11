La «Plastic tax» sui prodotti monouso | imposte su tappi | vaschette e polistirolo

Manovra - Plastic tax su tappi e tetrapak : 13.19 Dalle bottiglie alle buste dell'insalata. E' lunga la lista dei prodotti monouso su cui si applicherà la Plastic tax da 1 euro al kg, come si legge nella relazione che accompagna la bozza della Manovra. Saranno tassate le vaschette per gli alimenti in polietilene, il tetrapak del latte o i contenitori dei detersivi, il polistirolo e pure tappi ed etichette di Plastica. Quanto alle auto aziendali, restano le tasse sul 30% del valore per ...

Renzi contro la sugar e Plastic tax e l'avvio dell'impeachment a Trump : DALL'ITALIA Confindustria: “Troppe tasse alle aziende”. Per Vincenzo Boccia, presidente degli industriali, la legge di Bilancio “è timida, anche per mancanza di risorse. Contiene molti punti di criticità”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte difende la manovra: “Ho letto molte ricostruzion

Manovra : Gualtieri - ‘Plastic tax riguarda solo monouso - dialoghiamo con tutti’ : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – La ‘plastic tax’ riguarda solo “la plastica monouso”, la plastica compostabile e plastiche biodegradabili ad esempio “non vengono toccate”. Così a Zapping su Radio Uno Rai il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri sottolineando che attualmente “c’è un uso smisurato della plastica” e il “mondo sta andando nella direzione” di limitare ...

Plastic tax e sugar tax in arrivo : importo e come funziona la nuova imposta : Plastic tax e sugar tax in arrivo: importo e come funziona la nuova imposta Nel mare magnum di tasse e nuovi balzelli previsti dagli ultimi provvedimenti dell’esecutivo in carica, non possono non essere richiamate e ricordate anche la “Plastic tax” e la “sugar tax“. Vediamo allora di fare il punto su queste due nuove imposte, evidenziandone importo e funzionamento. Se ti interessa saperne di più ...

Manovra : bozza - escluse da Plastic tax siringhe classificate da Commissione unica : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Le siringhe saranno esclude dalla plastic tax. E’ quanto prevede una bozza aggiornata della legge di bilancio 2020. Nell’articolo che inserisce l’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego si precisa che ”sono escluse dall’applicazione dell’imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi ...

Manovra - sì a rivalutazione delle pensioni. I sindacati : «Elemosina da 3 euro». Siringhe escluse dalla Plastic tax : dalla rivalutazione al 100% delle pensioni alle auto ecologiche per la Pubblica amministrazione alle Siringhe e alle bio-plastiche risparmiate dalla plastic tax. E poi aumenti per i diritti...

«Economia circolare - sfida da cogliere» - Gualtieri-Costa - le ricette sulla Plastic tax : Cambiare il sistema per renderlo più sostenibile. Di economia circolare, nuovi modelli di sviluppo e mobilità intelligente si è discusso ieri all'Auditorium di Roma in...

Economia circolare - all'Auditorium l'evento organizzato dal Messaggero. Costa : «Niente Plastic tax sul materiale riciclabile» : Che cos?è l?Economia circolare? Se ne parla in un grande evento de Il Messaggero all'Auditorium di Roma con i ministri Costa e Gualtieri, aziende, scienziati ed esperti come...

Manovra 2020 - via libera Governo/ Cartine - Plastic e Sugar tax : ma Conte "meno tasse" : Manovra 2020, via libera del Governo Pd-M5s: Plastic, Sugar tax, mini tassa di 0.005 euro su Cartine e i filtri tabacchi. Conte però rilancia 'meno tasse'

Federchimica contro la Plastic tax iniqua e insensata : Si colpisce la Plastica in modo demagogico, senza tener conto dell'impatto disastroso che questa tassa avrà sulle imprese, con ricadute devastanti

Manovra - confermata la Plastic tax : ma solo sui prodotti monouso : La plastic tax presente in Manovra "non è un'imposta generalizzata sulla plastica, materiale di cui difficilmente riusciremo a fare a meno, ma ha l'obiettivo di limitare l'impiego di oggetti che usi una volta e rimangono nell'ambiente per centinaia di anni": con queste parole il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha spiegato che l'imposta sui prodotti plastici riguarderà solo quelli monouso.Continua a leggere