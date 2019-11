La notte di Halloween nel mondo tra costumi e parate | non solo divertimento però | 4 morti

Sirya muore a 18 anni - tragedia la notte di Halloween. Il suo liceo su Fb : «Fai buon viaggio tra gli angeli» : Schianto e tragedia in Salento nella notte di Halloween: Sirya Fanciullo, una ragazza di 18 anni residente a Presicce, è morta in un tragico incidente d’auto la notte scorsa. La ragazza era a bordo di una utilitaria, una Renault Clio, che si è schiantata contro un muro: alla guida c’era il fidanzato 27enne, che è rimasto gravemente ferito. Con loro viaggiavano anche due sorelle della 18enne, ferite anche loro in modo ...

HALLOWEEN FESTA 2019/ Messaggi d'auguri e i gadget più curiosi per la notte horror : HALLOWEEN FESTA 2019: ecco i Messaggi d'auguri e i gadget più curiosi per la notte più spaventosa dell'anno, una serie di consigli

Nella notte di Halloween due incidenti stradali fatali sulla Basentana e in Salento : Campania e Puglia in lacrime per la morte di Nicola Riccio e Syria Fanciullo: a stroncare la vita dei due giovani un duplice incidente stradale nel quale sono state coinvolte anche altre persone. Il tragico destino di Nicola Si chiamava Nicola ed aveva trentaquattro anni l'uomo che questa notte ha perso la vita in un incidente stradale sulla Basentana: il giovane stava rientrando da Bari, dove aveva trovato lavoro come tecnico radiologo e dalla ...

Usa - sparatorie e morti nella notte Halloween : 4 vittime in una festa in California : Diversi episodi di violenza negli USA, specialmente in California. Quattro persone sono morte durante un party nella Contea di Orinda, 24 ore prima altre tre vittime a Long Beach. A a Chicago una bambina è stata raggiunta da un proiettile vagante mentre faceva "dolcetto o scherzetto?".Continua a leggere

California - notte di Halloween : 4 morti : 12.48 Nuova sparatoria negli Stati Uniti, questa volta durante i festeggiamenti di Halloween a Orinda, California del Nord. La tv locale Ktvu riferisce di almeno quattro morti. Sul posto decine di agenti di polizia. La sparatoria sarebbe avvenuta in una casa, affittata per una festa privata.

Amanda Knox : «Halloween - stanotte sarò donna che osa continuare a esistere» : «Una donna che osa continuare a esistere». Così Amanda Knox 'si travestirà' questa notte di Halloween. Lo scrive in un tweet che ha ricevuto una pioggia di commenti. Dodici anni fa, la notte di...