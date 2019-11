La misteriosa perdita di petrolio in Brasile

Fonte : ilpost

(Di venerdì 1 novembre 2019) In due mesi ha contaminato circa cento spiagge, dalle quali sono state prelevate 600 tonnellate del materiale inquinante: e non si sa da dove arrivi

