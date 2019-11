La mamma di Del Grosso | “Chiedo scusa per mio figlio e provo vergogna”

Luca Sacchi - la mamma Del killer : «Sono distrutta - ora Valerio deve pagare» : Giovanna Proietti, madre di Valerio Del Grosso, accusato di aver ucciso il giovane Luca Sacchi davanti a un pub a Roma, ha rilasciato un'intervistata al Giornale Radio 1, parlando della terribile...

Luca Sacchi - il killer dal carcere chiede della mamma che l'ha denunciato : «Vorrei guardarla negli occhi» : ROMA «Posso vedere mia madre?». Ha chiesto di incontrarla, di poterle parlare, di guardarla negli occhi forse alla ricerca di un suo perdono. Ha domandato di lei, di Giovanna Proietti la...

mamma scomparsa da Padova : Ris setacciano auto e casa del marito in cerca di sangue : L'auto del marito di Samira El Attan e la casa dove viveva con la moglie scomparsa lo scorso 21 ottobre, sono state oggetto di una perquisizione dei Ris Di Parma. I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche hanno cercato tracce di sangue o altro materiale biologico nella casa di via Nazionale. La giovane Mamma è scomparsa da Sanghette (Padova), dopo aver accompagnato la figlioletta di quattro anni a scuola.Continua a leggere

Appena nata i dottori la mettono sul cuore della mamma - il papà è lì vicino e accade una cosa incredibile : Una storia bellissima e una foto bellissima da corredo tutta da guardare perché testimonia , ancora una volta, il miracolo della vita. Una mamma e un papà aspettavano con trepidante attesa la nascita della loro bambina e il papà, ogni sera diceva vicino al pancione sempre la stessa frase “ooooi figlia, papà è arrivato”. In quel momento, ogni sera la piccola nella pancia si muoveva; il giorno della nascita hanno messo la piccolina sul ...

"È stato picchiato a scuola" - ma non era vero : arrestato il compagno della mamma : Le presunte violenze su un bambino di 7 anni. Un 24enne è finito in manette con l'accusa di maltrattamenti e calunnia: i...

Michele - 17 anni - suicida per colpa dei bulli. La denuncia della mamma : “Non è giusto quello che sta succedendo” : La storia di Michele Ruffino, 17enne di Rivoli, la raccontammo l’anno scorso. Una storia atroce: il ragazzo decise di suicidarsi lanciandosi dal ponte sulla Dora di Alpignano. Da allora sono trascorsi venti mesi, ovvero da quanto un giovane preferì cancellare le umiliazioni subite dai suoi amici e compagni con un salto nel vuoto. Per la sua disabilità fisica – dovuta a un vaccino scaduto somministrato quando aveva solo sei mesi – Michele fu ...

Decapita una bimba di 8 mesi insieme alla mamma della piccola. La sua pena sarà esemplare : Siamo in Bielorussia dove un uomo di 48 anni è stato condannato a morte per aver picchiato e Decapitato una bambina di otto mesi. Viktar Sharhel sarà fucilato per l’omicidio dello piccola Anna avvenuto sotto gli occhi della madre della bimba, Natalya Kolb, 26 anni, sua amica. La donna è stata condannata per omicidio a 25 anni, la pena più dura che una donna possa ricevere in base alla legge bielorussa. Ma cosa è successo in quella maledetta ...

Lucrezia Lante della Rovere - lettera choc : “Spargi le ceneri di mamma!” : Lucrezia Lante della Rovere, lettera dal fratello: “Spargi le ceneri di Marina Ripa Di Meana” A quasi due anni dalla morte di Marina Ripa di Meana si continua a parlare dell’attivista e scrittrice, morta il 5 gennaio del 2018. A far discutere in questi giorni è stata la lettera scritta da Andrea Ripa di Meana, adottato da Carlo Ripa di Meana nel 2007, che ha parlato proprio delle ultime volontà della madre sulle pagine sel ...

Linda Perez - 18 anni - voleva solo un seno più grande. Dopo 3 anni la mamma pubblica le foto : “Tutti devono sapere del pericolo” : Linda voleva solo aumentare di qualche taglia il suo décolleté ma la decisione di sottoporsi a quello che doveva essere un semplice intervento di mastoplastica additiva le ha cambiato la vita. Una storia terribile che ha fatto il giro del mondo quella di Linda Perez, che all’epoca aveva 18 anni. L’operazione, svolta presso il Coral Gables Cosmetic Center di Miami, si è infatti rivelata molto complicata e la ragazza è rimasta in coma per ben 3 ...

Clio MakeUp diventerà di nuovo mamma : «Il 2020 sarà l’anno dell’oliva» : ClioMakeUp compie 10 anniClioMakeUp compie 10 anniClioMakeUp compie 10 anniClioMakeUp compie 10 anniClioMakeUp compie 10 anniClioMakeUp compie 10 anniClioMakeUp compie 10 anniClioMakeUp compie 10 anniClioMakeUp compie 10 anniClioMakeUp compie 10 anniClioMakeUp compie 10 anni«Dobbiamo dirvi una cosa importante. Nel 2020, Grace diventerà una Big Sister». È un annuncio familiare quello fatto la Clio MakeUp. La beauty blogger ha postato un video su ...

Checco Zalone - mai vista la compagna (e mamma delle sue figlie)? Chi è Mariangela Eboli : All’anagrafe è Luca Pasquale Medici ma tutti lo conoscono e lo amano con il suo nome d’arte, ovvero Checco Zalone. Attore, comico, imitatore, conduttore, regista, musicista: Checco Zalone è un mito. E ogni suo film è campione d’incassi. Ma sulle pagine della cronaca rosa trova poco spazio. Non ama particolarmente la luce dei riflettori e preferisce vivere la sua vita privata lontano dagli occhi indiscreti dei media. Proprio come la sua compagna ...

Luca Sacchi - la mamma Del pusher arrestato : «L'ho denunciato io - meglio in cella che a spacciare» : Quando gli agenti di polizia che per tante sere lo hanno visto nel quartiere e lo conoscono da tempo lo fermano, non riescono a fare altro se non ripetergli: «Come ti sei ridotto?». Tu,...

Tir dell’orrore - gli ultimi messaggi di Pham : «Non respiro. Mi spiace mamma - vi amo tanto» : Una famiglia vietnamita sta vivendo momenti da incubo perché teme che la figlia sia tra le 39 vittime cinesi della tragedia del tir dell’Essex, in Inghilterra. I parenti della giovane ragazza infatti hanno ricevuto messaggi inquietanti dalla figlia dove diceva loro che stava soffocando. Pham Thi Tra My, 26 anni, ha inviato una serie di messaggi a sua madre intorno alle 22:30 del 22 ottobre dicendo: «Sto morendo, non riesco a respirare». E ...

Tir dell'orrore - l'ultimo sms di Pham : «Non respiro. Mi spiace mamma - vi amo tanto» : «Mi dispiace mamma. Il mio viaggio all'estero non è andato bene. Ti amo così tanto! Sto morendo perché non posso respirare». Non erano solo cinesi le vittime del...