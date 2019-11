La forza del fulmine è impressionante | l’impatto a terra alla stazione di servizio | ecco

Luigi Cesaro - il Senato rimanda in Giunta la richiesta di uso delle intercettazioni del senatore di forza Italia : Il caso Luigi Cesaro torna alla Giunta delle elezioni. L’Aula di palazzo Madama ha rinviato all’organismo che si occupa di immunità parlamentari l’esame della richiesta di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni telefoniche sul Senatore di Forza Italia, detto Giggino a purpetta, coinvolto in un’inchiesta della procura di Napoli Nord. Con lui sono indagate 29 persone, compreso il figlio Armando Cesaro capogruppo di Forza ...

Che cosa ha combinato Jovanotti? «Colpa della forza di gravità» : Jovanotti ogni tanto si dimentica di essere sulla terra. Così al 53enne capita di cadere, ma per fortuna stavolta non si è fatto (quasi) nulla. A raccontare «l’incidente di percorso» è stato lo stesso cantante che su Instagram mostra un suo primopiano del suo volto pieno di cerotti, a coprire un taglio sopra l’occhio destro. E anche qualche livido. «Mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra esiste la forza di gravità e lei me ...

Maurizio Costanzo Show : la forza dei ricordi e la debolezza del presente : ...

forza Italia : domani delegazione dal Prefetto di Roma per tema Sicurezza nella Capitale : Roma – domani una delegazione di Forza Italia sarà ricevuta dal Prefetto di Roma Gerarda Pantalone per il tema Sicurezza a Roma. Porteremo all’attenzione della massima Autorità di Sicurezza pubblica le preoccupazioni dei cittadini Romani alimentate da una lunga serie di episodi di criminalità violenta che hanno turbato l’opinione pubblica. Afferma il coordinatore Romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina ...

Antonella Clerici - la forza dell’asso pigliatutto : Palinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsChi la dura, la vince. Specie, quando minaccia in diretta televisiva di recidere ogni legame per accettare, con il cuore leggero di chi non provi alcun rimorso, l’offerta della concorrenza. Antonella ...

Meghan Markle - l'album dei ricordi delle recite scolastiche : i capelli il suo punto di forza : Da quando si è sposata con il principe Harry, Meghan Markle ha uno dei volti più conosciuti al mondo. Negli anni ha cambiato il look, ma quando era bambina i suoi capelli da...

Ultimi sondaggi politici elettorali oggi - la Lega sfonda il muro del 35% - profondo rosso per Pd e M5S - sale ancora Fratelli d’Italia - Italia Viva raggiunge forza Italia : Una cavalcata pazzesca quella della Lega, che in poche settimane, ha recuperato tutto quello che aveva perso subito dopo la crisi di governo dello scorso agosto. La Lega, secondo gli Ultimi sondaggi pubblicati da Termometro Politico, nel giro di due mesi ha recuperato quasi il 5% delle intenzioni di voto.Il partito di Salvini si attesta al 35,2% delle intenzioni di voto. Una percentuale strabiliante quella della Lega che sembra non ...

Augusto Minzolini spaventa Matteo Salvini : "La vittoria in Umbria della Lega può rafforzare il governo" : Attenzione al voto in Umbria, e poi a quello nelle Marche. Attenzione, non tanto per il governo quanto piuttosto per Matteo Salvini e il centrodestra. A ribaltare lo schema è Augusto Minzolini, ospite a L'aria che tira su La7. Il giornalista, infatti, mette in dubbio quanto affermato da molti, leade

Siria - Erdogan pensa all’entrata a Kobane e chiede la cattura del comandante dei curdi. Amnesty : “Siriani rimpatriati con la forza” : Mentre la Russia invia altri 300 agenti della polizia militare in Siria per “compiti speciali” nella fascia di 30 chilometri lungo il confine con la Turchia, il presidente Recep Tayyip Erdogan alza di nuovo la posta in gioco, mettendo a rischio la nuova già fragile tregua di 150 ore per permettere alle milizie curde di abbandonare le proprie postazioni nel nord-est Siriano. Il Sultano ha dichiarato che il suo governo sta valutando la ...

In Star Wars Jedi : Fallen Order il protagonista potrà passare al Lato Oscuro della forza? : Star Wars Jedi: Fallen Order è a meno di un mese di distanza dall'uscita e i fan sono in trepidante attesa per l'arrivo del nuovo titolo targato Respawn.Mentre aspettiamo l'arrivo del gioco, TSA ha incontrato il level designer, Jeff Magers, e il narrative lead, Aaron Contreras, per discutere del protagonista principale, Cal Kestis, e del suo rapporto con la Forza:Come saprete, la battaglia tra luce e oscurità all'interno di un personaggio è ...

Leopolda - Renzi apre ai delusi di forza Italia e Pd : 'Venite a darci una mano' : Moderati, venite a me. Matteo Renzi, nel discorso di chiusura della decima Leopolda (durante la quale si sono visti anche Lele Mora e Leopoldo Mastelloni) ha lanciato un appello ai delusi dal centrodestra di Berlusconi e anche a coloro che non sono poi così convinti di voler continuare a militare per il Partito Democratico. Innanzitutto si è soffermato sulla manifestazione di Piazza San Giovanni a Roma di Fi, Lega e FdI: "È finito un modello ...

Matteo Renzi e forza Italia - Giuliano Urbani : "È il più detestato del centrodestra e non se ne rende conto" : "È il più detestato, Matteo Renzi, e non se ne rende conto". Giuliano Urbani, storico braccio destro di Silvio Berlusconi e tra i fondatori di Forza Italia, commenta così in un'intervista al Corriere della Sera le ambizioni del leader di Italia Viva di "drenare" parlamentari e voti dagli azzurri. "T

Renzi lancia l'Opa su forza ItaliaDietro le quinte della Leopolda 10 : Nessuna alleanza con il Movimento 5 Stelle. Chi crede nel moderatismo venga con noi (palese offerta ai delusi di Forza Italia per la scelta salviniana di Berlusconi). Alla Leopolda 10 di Firenze - record di presenze - Matteo Renzi ha lanciato il manifesto centrista di Italia Viva. Il tutto con l'affondo al "Pd partito delle tasse" di Maria Elena Boschi. Segui su affaritaliani.it

Renzi ai delusi di forza Italia : «Venite a darci una mano». Doppia Opa su Pd e Fi : Nell'ultimo giorno della kermesse che ha lanciato Italia viva rivendica la nascita del governo Conte e il diritto di critica. E apre a chi nel centrodestra non si riconosce nel sovranismo