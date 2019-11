La discussione politica su Twitter degli ultimi giorni

Fonte : agi

(Di venerdì 1 novembre 2019) Abbiamo preso in analisi lo schieramentosconfitti dopo le elezioni regionali umbre: Pd, M5s e più oltre ad altre voci critiche dell'alleanza tra Dem e Movimento come Carlo Calenda e Potere al Popolo. La sconfitta netta in Umbria apre la resa dei conti nell'alleanza di Governo, e non solo: anche Carlo Calenda e Potere al Popolo attivissimi sunell'analisi post voto. Sentiment negativa al 100% nei contenuti pubblicati dagli sconfitti, componente maschile preponderante (86%), ma soprattutto si impone un outsider: Stefano Bonaccini, Governatore della regione Emilia-Romagna: il più ritwittato e in grado di ottenere il più alto valore di interazioni (engagement), entra nellapost voto spostando il focus sulle prossime elezioni regionali del 2020 nella sua regione; un test fondamentale per i Dem. Della serie: guardiamo avanti, cercando di ricompattare le ...

ZenatiDavide : Def 2020, oggi discussione in Senato: ultime novità sulla manovra - FMarradi : RT @NessunLuogo24: @AndrewSpannaus @a_stille @doonie 1/2 'Trump ha messo in discussione il 'manuale' della comunicazione politica. Prima di… - AnnaMar13279509 : RT @CasatiSilvano: Questa sera a cena discussione di politica con i miei figli. Difesa della democrazia liberale, globalizzazione, sviluppo… -