La Cina annuncia un' intesa di massima sui dazi con gli Stati Uniti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 1 novembre 2019) Laha reso noto di aver raggiunto “un consenso in linea di principio” con gli Usa sulle principali preoccupazioni commerciali dopo la telefonata di oggi tra i rispettivi negoziatori. Lo si legge in una nota del ministero del Commercio.Il ministero del Commercio cinese ha riferito che il vicepremier Liu He ha avuto una telefonata con la controparte Usa guidata dal rappresentante per il Commercio Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin.La mossa, anticipata nei giorni scorsi, ha permesso alle parti di condurre discussioni “serie e costruttive” sui punti centrali del dossier commerciale e di discutere i preparativi per le prossime consultazioni. La, in particolare, ha detto di aver raggiunto “un consenso con gli Usa in linea di principio”.La Casa Bianca, da parte sua, ha rilevato in un comunicato che i rappresentanti sul ...

