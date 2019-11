Juventus | Sarri tiene alta la concentrazione | “nel derby mi aspetto un Toro motivato

Juventus - Bonucci su Sarri : 'Non ci ho creduto finché non l'ho visto arrivare' : La Juventus si sta avvicinando a grandi passi verso il derby di sabato sera. I bianconeri, oggi, si alleneranno per arrivare al meglio a questo appuntamento. La stracittadina ovviamente non è una partita come le altre e i giocatori della Juve la sentono in modo particolare. Leonardo Bonucci, in un'intervista a La Stampa, ha parlato proprio del derby ma anche di molti altri argomenti. Il numero 19 juventino si è soffermato sulla rivoluzione ...

Torino Juventus formazioni : 4 novità per Sarri - De Sciglio dal 1? : Torino Juventus formazioni- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole, ha colto l’occasione per evidenziare alcune mosse in vista della sfida di domani. Punto interrogativo Pjanic, il centrocampista bosniaco resta in forte dubbio. Riunione tecnica in corso tra lo staff medico e i preparatori bianconeri. Qualora l’ex Roma dovesse tornare a disposizione, difficilmente partirà dal 1′, al ...

Torino-Juventus - Sarri alla vigilia si sbilancia su Pjanic e sul modulo : le sue parole in conferenza : “Un derby non è mai una partita come le altre. Ha un significato speciale per entrambe le squadre. In passato sono andato a visitare Superga. Mi sembrava d’obbligo per commemorare un mito dello sport italiano”. Parla così del derby della Mole il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Queste le sue parole nella conferenza stampa della vigilia. “Mi aspetto un Torino dalle grandissime motivazioni, un Toro da battaglia. ...

Torino-Juventus - Sarri conferenza stampa : “Derby match complicato. Pjanic? Ecco la verità” : TORINO JUVENTUS Sarri conferenza stampa- Vigilia del derby della Mole, con Maurizio Sarri pronto a qualche cambio nell’11 titolare anche in vista del prossimo match di Champions League contro il Lokomotiv Mosca. Salvo clamorosi colpi di scena, il tecnico bianconero riabbraccerà Higuain, pronto a scendere in campo dal primo minuto dopo la brutta ferita alla fronte rimediata nel match contro il Lecce. L’argentino sarà preferito a ...

Torino Juventus probabili formazioni - Sarri ritrova Higuain : 3 novita dal 1' : Torino Juventus probabili formazioni- Archiviata la vittoria contro il Genoa, la Juventus è pronta a concentrarsi totalmente sull’imminente sfida di sabato sera contro il Torino. Sarri potrà contare sul ritorno di Higuain, ma attenzione alle sorprese dal 1′. In porta ritornerà Szczensy, mentre in difesa spazio alla coppia centrale Bonucci-De Ligt, con Alex Sandro a sinistra e Cuadrado a destra. A centrocampo possibile conferma per ...

Juventus-Torino - è già clima derby : tripla novità per Sarri - riecco Higuain. Mazzarri sulla graticola! : JUVENTUS TORINO PROBABILI FORMAZIONI- Pochi giorni al calcio d’inizio della sfida valida per la 12^ giornata di Serie A. Torino-Juventus, derby della Mole in scena sabato alle ore 20:45. Qualche novità per Sarri, il quale potrà contare sul recupero di Higuain dal primo minuto. L’attaccante argentino ha totalmente smaltito il taglio in fronte rimediato nel […] L'articolo Juventus-Torino, è già clima derby: tripla novità per ...

Torino-Juventus - Sarri prova a recuperare Pjanic : il bosniaco potrebbe essere in panchina : Torino-Juventus è il prossimo grande match che attende la formazione bianconera di Maurizio Sarri nel campionato di serie A. Il derby della Mole si giocherà sabato 2 novembre con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. Una partita che ovviamente le due squadre cercheranno di far propria, non solo per i tre punti che vengono messi in palio, ma anche per dare una grande soddisfazione ai propri tifosi. Vincere un derby è sempre importante anche ...

Juventus - Sarri annuncia la rivoluzione : “Ecco quale modulo utilizzeremo d’ora in poi” : Sarri Juventus- Maurizio Sarri, intervenuto nel post partita di Juventus-Genoa, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni dati negativi, pur facendo i complimenti ai propri ragazzi per la vittoria sofferta contro il Genoa. Rigore decisivo di Cristiano Ronaldo al 96‘ e Juventus nuovamente in testa alla classifica. Sarri, nel posto gara, ha ufficialmente ammesso che i bianconeri proseguiranno la stagione con il 4-3-1-2 nonostante il ...

Juventus – L’assenza di Higuain e gli errori bianconeri - Sarri ammette : “sfruttato poco le palle gol” : Maurizio Sarri analizza la vittoria di ieri della Juventus sul Genoa: le parole del tecnico bianconero Ancora una vittoria di sofferenza per la Juventus, con tanto di critiche e polemiche. I bianconeri hanno trionfato ieri sera contro il Genoa nella decima giornata di Serie A, grazie ad un rigore sul finale trasformato da Cristiano Ronaldo. Non può dunque ritenersi troppo soddisfatto Maurizio Sarri: “abbiamo sfruttato pochissimo le ...

Juventus-Genoa - Sarri : “Ci sono state difficoltà”. Indicazioni importanti su Douglas Costa trequartista : La Juventus ha superato a fatica il Genoa, grazie ad un discusso rigore di Cristiano Ronaldo nel finale. Maurizio Sarri ha commentato il successo sofferto ai microfoni di Sky Sport: “Primo tempo sotto ritmo, contro una squadra che ha un palleggio di ottimo livello. In più abbiamo sbagliato dei movimenti in fase di pressione e ci sono state difficoltà. Nel secondo abbiamo giocato con una intensità più alta, creando tante occasioni che ...

Serie A - Juventus Genoa 2 a 1 : il rigore al 94esimo di Ronaldo riporta Sarri in vetta : Vittoria e testa della classifica, il tutto all'ultimo respiro: la Juventus riprende la marcia dopo il mezzo passo falso di Lecce, ma sudando le proverbiali sette camicie contro il Genoa rigenerato dalla cura Thiago Motta. Una Juve non brillante, per usare un eufemismo, riesce a fare bottino pieno a

Lecce-Juventus - Sarri : “Ronaldo? Decideremo quando riposerà. Sui cambi in difesa….” : LECCE JUVENTUS Sarri- Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa in vista del match di domani tra Lecce-Juventus. Il tecnico ha evidenziato la grande forza del Lecce, soffermandosi anche sull’aspetto turnover. Ecco le parole del tecnico riportate da “Tuttojuve.com”: Sul Lecce: “Il Lecce è una squadra propositiva, che anche nei momenti […] L'articolo Lecce-Juventus, Sarri: ...

Juventus-Genoa - possibili schieramenti : Sarri con Buffon e il dubbio De Ligt : Mercoledì 30 ottobre, in occasione del secondo turno infrasettimanale della stagione di Serie A, si affronteranno Juventus e Genoa. Il match sulla carta pare scontato ma occhio alle sorprese: la Juve infatti gioca male, mentre il Genoa è sulle onde dell'entusiasmo dopo l'esordio con vittoria del nuovo allenatore Thiago Motta. Juventus-Genoa: fondamentale vincere per entrambe le squadre Il match tra Juventus e Genoa sarà un match molto ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : Sarri vara il turn-over - liguri per l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, canale, streaming e probabili formazioni di Juventus-Genoa Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Genoa, decima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri vanno a caccia del successo che li riporterebbe in vetta alla classifica, dopo il sorpasso dell’Inter di Antonio Conte in virtù del successo di ieri sera in ...