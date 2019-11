Jovanotti truffato si prende il Tapiro di Striscia la notizia

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) L'eclettico rappercoinvolto in una mega truffa? Pare che il popolare cantante italiano sia invischiato in un affare illecito legato a degli investimenti nel settore della nuova moneta virtuale circolante online. Laè in realtà una plateale fake news. Lorenzo, al contrario, si dichiara assolutamente estraneo alla losca vicenda, risultando, quindi, una vittima di tale truffa sistematica. Per tale ragione il cantante è stato il destinatario, durante la puntata del 31 ottobre del tg satiricola, del ricevimento dell'oggetto simbolo del programma, il. L'inviato cult Valerio Staffelli, con il suo consueto approccio sardonico e dissacrante, ha consegnato nelle mani del rapper, come da rituale, il famigeratod'oro, poichési sarebbe "attapirato" a causa dell'oscura vicenda ordita contro di lui.+++L'artista ha recentemente ...

