It | film Italia 1 Streaming video del remake del cult degli anni ' 90 | 1 novembre

Record per il nuovo film di Alessandro Siani : è il miglior debutto italiano dell'anno : In questi giorni il comico, attore e regista napoletano Alessandro Siani sta vivendo l'uscita nei cinema e la promozione del nuovo film diretto ed interpretato da lui: 'Il giorno più bello del mondo'. Il film è uscito giovedì 31 ottobre ma ha già totalizzato oltre 324.000 euro, classificandosi come il miglior debutto di un film italiano nell'anno solare 2019....Continua a leggere

Shining - Italia 1/ Streaming video del film di Stanley Kubrick con Jack Nicholson : Shining in onda oggi, giovedì 31 ottobre 2019, su Italia 1 a partire dalle ore 21:20. Regia del maestro Stanley Kubrick, Streaming video della pellicola

“Very Ralph” - arriva in Italia il docufilm HBO su Ralph Lauren : Dopo essere stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, arriva in prima visione su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) "Very Ralph", il documentario HBO realizzato sullo stilista Ralph Lauren di cui è stata svelata una clip in anteprima. Prodotto e diretto da Susan Lacy, "Very Ralph", in onda il 16 novembre alle 21.15 (e disponibile on demand su Sky e NOW TV), cerca di raccontare l'uomo che si cela dietro l'icona della moda e uno ...

Festa del Cinema di Roma 2019 vince Santa subito - il premio del pubblico va al film italiano di Piva che batte Irishman di Martin Scorsese : Festa del Cinema di Roma, premio miglior film a "Santa subito" di Alessandro Piva Senza distribuzione, ma con un premio già sulla bacheca. Alessandro Piva e il Cinema italiano festeggia con ...

Parasite - il film vincitore a Cannes uscirà in Italia il 7 novembre : Cinque mesi fa, a Cannes, veniva incoronato il regista sudcoreano Bong Joon-Ho per il suo ultimo capolavoro. Tra poche settimane, dal 7 novembre, il pubblico Italiano potrà finalmente trovare nei cinema Parasite (Gisaengchung), una delle migliori pellicole dell'anno, distribuito in Italia da Academy Two. Un'opera per cinefili Parasite è quasi impossibile da etichettare sotto un genere cinematografico. È un dramma, un thriller, ma anche una ...

L'ERA GLACIALE/ Streaming video film d'animazione Italia 1 : la critica - 'divertente' : L'ERA GLACIALE in onda oggi, 26 ottobre 2019, su Italia 1. La regia del film d'animazione è affidata a Chris Wedge e Carlos Sanldanha.

Downton Abbey – Il film arriva nelle sale cinematografiche italiane : Downton Abbey - Il Film Dopo sei stagioni tramesse sulle reti Mediaset (Rete 4 e La5), le vicende di Downton Abbey sono pronte a sbarcare nei cinema italiani. Da domani, giovedì 24 ottobre 2019, il Film sequel della celebre serie britannica sarà infatti disponibile in diverse sale. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati delle storie con protagonista la famiglia Crawley e la servitù al suo servizio. Downton Abbey – Il Film: ...

Mission : impossible Protocollo fantasma - film Italia 1/ Con Tom Cruise - il quasi 'tre volte' Premio Oscar : Mission: impossible - Protocollo fantasma in onda su Italia 1 oggi lunedì 21 ottobre. Nel cast oltre Tom Cruise anche Simon Pegg, Paula Patton

Hulk - Italia 1/ Streaming video del film di Ang Lee con Eric Bana - 18 ottobre 2019 - : Hulk in onda su Italia 1 dalle ore 23.05 oggi 18 ottobre 2019. Regia di Ang Lee, nel cast Eric Bana, Jennifer Connely, Nick Nolte. Streaming video

SAFE HOUSE - NESSUNO È AL SICURO - ITALIA 1/ Curiosità sul film con Denzel Washington : SAFE HOUSE - NESSUNO è al SICURO in onda oggi, mercoledì 16 ottobre, su ITALIA 1 alle 21:20. Nel cast Denzel Washington, Ryan Reynolds. Curiosità sul film

film in streaming gratis? Ora è possibile : Rakuten TV AVOD è arrivato in Italia : Rakuten lancia il servizio Advertising Video on Demand che permette di guardare Film gratuitamente ma con la pubblicità L'articolo Film in streaming gratis? Ora è possibile: Rakuten TV AVOD è arrivato in Italia proviene da TuttoAndroid.

Box Office Italia weekend 11 ottobre 2019 - “Brave Ragazze” il film italiano più visto : Box Office Italia weekend 11 ottobre 2019: Brave Ragazze esordio vincente Contro il gigante irraggiungibile Joker, nella speciale classifica dei film Italiani più visti spunta l’esordio di Brave ...

Ascolti TV | Domenica 13 ottobre 2019. Imma Tataranni domina (22.9%) - Non è la D’Urso 13.9%. Fazio non va oltre il 7.6%-7.2% battuto dal film di Italia1 (8.7%) : Imma Tataranni Nella serata di ieri, Domenica 13 ottobre 2019, caratterizzata dall’assenza del campionato di calcio, su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.881.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale 5 - dalle 21.23 all’1.22 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.205.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di ...

Killer elite - Italia 1/ Streaming video del film Jason Statham - oggi - 9 ottobre 2019 - : Killer elite va in onda oggi alle 21.20 su Italia 1. Protagonista è Jason Statham nei panni di Danny Bryce Killer. Streaming video del film.