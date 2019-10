Inter | Mundo Deportivo | ' Lautaro nel mirino del Manchester United'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) Uno dei giocatori che si sta mettendo maggiormente in mostra in questa prima parte della stagione in casaè sicuramenteMartinez. L'attaccante argentino, dopo qualche perplessità che avevano lasciato le sue prestazioni nelle prime partite, è esploso praticamente dalla trasferta a Barcellona, quando ha realizzato la rete del momentaneo 1-0 al Camp Nou e da allora ha praticamente sempre segnato, eccezion fatta per la partita contro il Parma di settimana scorsa. Il Toro già lo scorso anno aveva fatto intravedere le proprie qualità quando era stato chiamato in causa dopo l'esplosione del caso Icardi, ma adesso sembra stia vivendo la propria consacrazione al servizio di Antonio Conte.suMartinez, la bomba di mercato dalla Spagna Le prestazioni diMartinez non sono passate inosservate e stanno attirando l'attenzione di alcuni top club europei. ...

