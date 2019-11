Innalzamento del mare | 300 milioni di persone a rischio inondazione

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 1 novembre 2019) Fra trent’anni, entro il 2050, 300disaranno costrette a lasciare le proprie case per via dell’del livello del. A meno che le emissioni di carbonio non si riducano in modo significativo e le opere di difesa delle zone costiere non vengano rafforzate, l’impatto del cambiamento climatico si concretizzerà anche così. Lo afferma uno studio pubblicato su Nature Communications. 300disono molte più di 80, che era il numero determinato dalla precedente stima: quasi quattro volte tanto. La revisione al rialzo si basa su una valutazione più sofisticata della topografia delle coste di tutto il mondo: i modelli precedenti utilizzavano dati satellitari che sopravvalutavano l’altitudine del terreno a causa della presenza di edifici alti e alberi, ma il nuovo studio ha usato l’intelligenza artificiale per compensare tali ...

emergenzavvf : Un uomo, in difficoltà su una casa galleggiante perché sorpreso dall’improvviso innalzamento del livello dell’acqua… - emergenzavvf : Elisoccorritori dei #vigilidelfuoco in azione #oggi #24ottobre a Chivasso (TO): recuperati con l’elicottero DragoVF… - MircoScatizzi : RT @naturaeambiente: Clima, 150 milioni di persone a rischio inondazioni entro il 2050: Una nuova analisi aumenta le stime sulla popolazion… -