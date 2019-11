India | a Delhi è emergenza per la salute pubblica

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019) Oggi aè stata dichiarata l’per ladal Comitato di esperti nominati dalla Corte Suprema, dopo che l’inquinamento ha raggiunto un livello “molto preoccupante“: alle 13 ora locale l’AQI, l’indice medio di qualità dell’aria, era pari a 480 (da 200 l’aria è considerata pericolosa per chi la respira). Bloccati tutti i lavori di costruzione e i cantieri nella capitale fino al 5 di novembre, ed anche le attività svolte nella cintura industriale diche utilizzano petrolio o carbone e non si sono convertite al gas naturale o ai biocarburanti. Da domani scatterà il provvedimento delle targhe alterne, che resterà attivo fino al 12.si è svegliata avvolta, per il 2° giorno consecutivo, da una coltre di smog che limita la visibilità e che, secondo le previsioni, non si allontanerà per le prossime 48 ore. ...

