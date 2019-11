In Italia non c' è nessuna invasione di migranti | dice Lamorgese

Russiagate - il ministro della Giustizia Usa William Barr nell’intervista a Fox non ha mai parlato dell’Italia : “Alcuni dei paesi che John Durham pensava potessero avere alcune informazioni utili all’indagine (sul Russiagate, ndr) volevano preliminarmente parlare con me della portata dell’indagine, della natura dell’indagine e di come intendevo gestire le informazioni riservate, e così via. Quindi ho inizialmente discusso di queste questioni con quei paesi e li ho presentati a John Durham, e ho creato un canale attraverso il quale il signor Durham ...

Hockey prato - Qualificazioni Olimpiadi 2020. L’Italia cerca l’impresa in Germania - Carta : “Daremo tutto - non ci fanno paura” : L’Italia si gioca il tutto per tutto, la Nazionale di Hockey su prato femminile ha la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma deve compiere un’autentica impresa: battere la Germania in trasferta. Le azzurre, al 17esimo posto delle classifiche internazionali, affrontano la corazzata teutonica che è quarta nel ranking mondiale e che pochi mesi fa ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei perdendo la ...

Fca-Psa - Conte : “Governo non può rimanere indifferente - va garantito livello di produzione e di occupazione in Italia” : “È un’operazione di mercato, non posso giudicare l’accordo ma quello che preme al governo è che sia assicurato il livello di produzione e quello di occupazione in Italia e quindi la continuità aziendale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell’assemblea di Confitarma, sulla fusione tra i due gruppi automobilistici. L'articolo Fca-Psa, Conte: “Governo non può rimanere ...

La destra che non vota per la Commissione Segre si mostra per quel che è : anti-Italiana : Prima facevano solo tenerezza. Adesso invece fanno ridere quelli che sperano in una normalizzazione della bestia salviniana, quelli che ancora oggi tifano per un centrodestra europeo, liberale, laico, moderato da costruire insieme a estremisti a tutto tondo come Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Se continuano così, non faranno più ridere, faranno solo rabbia, una fottutissima rabbia capace di far ribellare chi ancora spera che un’altra ...

Maratona New York 2019 : quanti Italiani parteciperanno? Pattuglia di 2800 azzurri - non ci sono professionisti : L’Italia sarà il Paese straniero più rappresentato alla Maratona di New York 2019 che si disputerà domenica 3 novembre, ancora una volta ci sarà una marea azzurra a colorare le strade della Grande Mela e i nostri connazionali cercheranno di tenere alto l’onore del tricolore nella 42 km più prestigiosa e importante al mondo. Partenza dal Ponte di Verrazzano e arrivo a Central Park lungo un percorso particolarmente impegnativo ed ...

Sì Ancelotti - lei è sotto attacco. Come tutti quelli che non accettano il sistema Italia : Di fronte al dilemma dinanzi al quale si trova oggi Ancelotti ci siamo finiti tutti noi cosiddetti expat, emigranti, che abbiamo qualche ambizione piccola, rispetto al grande allenatore, di conoscere il mondo. Ché Reggiolo, Come Napoli, ci stava stretta. Forse per questo lo abbiamo amato e continuiamo ad amarlo Come uno straordinario rappresentante di questo microcosmo di diseredati – Come lui vorremmo essere degli sradicati e dei sorridenti, ...

Commissione anti-razzismo - centrodestra non vota : momento cupo per la politica Italiana : Ieri, mercoledì 30 ottobre, si è votato in Senato una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio, dei valori che dovrebbero essere patrimonio di tutta l'umanità e per questo ci si aspettava un voto unanime di tutta l'aula. Tuttavia, ciò non è avvenuto: i partiti del centrodestra (la Lega di Matteo Salvini, Forza Italia di ...

Terremoto Centro Italia - nonna Peppina non sarà più sfrattata dalla sua casetta di legno : assolti i tre imputati per abuso edilizio : Giuseppa Fattori, meglio conosciuta come nonna Peppina, ha vinto la sua battaglia. Ora più nessuno la potrà sfrattare dalla sua casetta di legno dove si era trasferita nel 2016 dopo che la sua prima abitazione, sempre a San Martino di Fiastra, nel Maceratese, venne danneggiata dal sisma nel Centro Italia. La notizia arriva dal tribunale di Macerata: il giudice Vittoria Lupi ha assolto i tre imputati, accusati in un primo momento di abuso ...

Tennis - Fognini eliminato al torneo Atp : l’Italiano non la prende bene e se la prende con la sua racchetta : Ennesima racchetta rotta per Fabio Fognini, che ancora una volta non è riuscito a contenere un improvviso momento di rabbia (sono noti i suoi scatti d’ira sul campo). Durante il torneo di Parigi-Bercy, l’italiano ha scaraventato a terra la racchetta, spezzandola in due pezzi, dopo aver perso il match valido per gli ottavi di finale. Il Tennista è stato eliminato dal canadese Denis Shapovalov video @TennisTv L'articolo Tennis, ...

Calcio - Mondiali Under17 - Italia-Messico : Carmine Nunziata si affida alla coppia Gnonto-Cudrig : Dopo il fantastico esordio contro le Isole Salomone, l’Italia è pronta ad affrontare il Messico nella seconda partita dei Mondiali Under17 in corso di svolgimento in Brasile, in programma venerdì 1° novembre a mezzanotte. Una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale per il primo posto nel girone. La Nazionale ha vinto per due volte questa competizione e si presenta ai nastri di partenza come una delle squadre più attrezzate. Gli azzurri ...

Ponte di Ognissanti : 6 - 2 milioni di Italiani in vacanza nonostante il maltempo : Sono 6,2 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti, nonostante il maltempo. E’ quanto emerge da una stima Coldiretti sul Ponte del 1° novembre dalla quale si evidenzia peraltro che circa il 90% dei vacanzieri rimarrà in Italia. “Sono molti dunque a sfidare le incertezze del meteo pur di concedersi qualche giorno di relax approfittando della combinazione ...

Sondaggio Pagnoncelli sulle tasse a DiMartedì : gli Italiani convinti di pagarne meno - cosa proprio non torna : Il 51% degli italiani è ottimista riguardo alle tasse che dovrà pagare il prossimo anno, tra chi pensa di versarne in egual misura del passato (30%) e chi addirittura di meno (21%). Lo dice il Sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per la trasmissione DiMartedì su La7. Questa settimana il preside

In Italia c’è un ospedale dove non si paga nulla - i medici sono tutti volontari e sono bravissimi : In Italia c’è un ospedale dove è tutto gratis perché i medici sono volontari e sono anche molto bravi. Questo ospedale si trova a Catania. L’ospedale cura tutte le persone che non hanno possibilità economiche e 50 dottori a rotazione prestano le cure necessarie. Questo ospedale si chiama “Poliambulatorio Santa Marta” ed è stato fortemente voluto da don Mario Torracca, che è un prete ma anche un medico ed è uno dei volontari. In ...

Odio sui social - Pucciarelli (Lega) : “Commissione Segre di parte - non considera cristianofobia”. Poi attacca Italia Viva : “La commissione Segre rischia di essere di parte, perché non considera il fenomeno crescente della cristianofobia“. A dirlo, al Senato, a nome del gruppo parlamentare della Lega, Stefania Pucciarelli, in riferimento alla mozione promossa da Liliana Segre per l’istituzione di una commissione straordinaria contro Odio e razzismo. “E complimenti a Italia Viva. Dopo l’intervento di Davide Faraone abbiamo capito cosa ...