Impeachment Trump | al via inchiesta ufficiale Presidente Usa ' caccia alle streghe!'

Un consigliere della Casa Bianca ha confermato l’episodio al centro delle indagini per l’Impeachment di Donald Trump : Timothy Morrison, importante consigliere della sicurezza nazionale statunitense, ha confermato giovedì un episodio chiave di cui si stanno occupando le indagini avviate per l’impeachment contro il presidente Donald Trump. Durante una testimonianza di fronte al Congresso americano, Morrison ha raccontato

I democratici lanciano la sfida a Trump - via libera alla procedura d’Impeachment : Sì della Camera, nessun repubblicano a favore. Il presidente: la più grande caccia alle streghe della storia

Impeachment TRUMP/ Il Senato dirà no - ma chi voleva spaccare il paese c'è riuscito : La Camera ha approvato a larghissima maggioranza l'IMPEACHMENT contro TRUMP. Il Senato dirà no, ma il paese è sempre più diviso

Camera Usa avvia procedura Impeachment - ira Trump. Pelosi : “In gioco la democrazia” : La Camera del Congresso americano ha fatto il suo primo passo concreto nella procedura di impeachment contro il presidente, Donald Trump, per il caso Ucrainagate. Oltre venti anni dopo l'ultimo voto per aprire la procedura contro Bill Clinton, la Camera, a maggioranza democratica, ha approvato una risoluzione che fornisce un quadro formale per le indagini, con 232 voti favorevoli e 196 voti. I parlamentari sono stati compatti e si sono attenuti ...

DALL'ITALIA Confindustria: "Troppe tasse alle aziende". Per Vincenzo Boccia, presidente degli industriali, la legge di Bilancio "è timida, anche per mancanza di risorse. Contiene molti punti di criticità". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte difende la manovra: "Ho letto molte ricostruzion

I dati Istat e la partita sull'Impeachment di Trump : C'è voluto poco per mettersi d'accordo e avviare il quarto gruppo automobilistico al mondo. Parlate di vari personaggi, dal discreto John Elkann al marchionnico Carlos Tavares, ma lodate anche la misura e la capacità di stare al proprio posto dell'attuale AD di Fca, Mike Manley. E poi ci sarà tanto

