Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) Secondo quanto scrive The, Manchester United e Juventus guidano la fila di oltre 20 club che sono a caccia di, attaccante del Salisburgo, per il mercato estivo. Tra questi, c’è anche il. Scrive il quotidiano: “Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, era pronto a firmare connell’estate del 2018 ed era pronto a offrire 6 milioni di euro, ma il giovane calciatore era riluttante a unirsi a una squadra in cui sedersi in panchina o andare in prestato”. Anche lo United segue da vicinoda molto tempo e ha tastato il terreno in più occasioni. I due club dovranno fare i conti con la competizione, tra gli altri, di Barcellona, ​​Real Madrid, Atlético Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Monaco e Chelsea. Il valore dell’attaccante è aumentato in questa stagione e al momento si attesta intorno ai 40 milioni di ...

napolista : Il Guardian: il Napoli su Haaland, ha contattato i suoi agenti Molti i club sul centravanti del Salisburgo. È proba… - Guardian__Devil : RT @Ihavedream67: Da napoletano Doc e da antirazzista convinto, chiedo scusa a Salvini. Il gesto del signore e fine a se stesso nonché una… -