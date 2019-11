Il governo marchia i commercianti | presunti evasori

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) Vittorio Macioce IlConte bis ha individuato il suo nemico: i bottegai. Li ha messi nel mirino, puntando l'indice e scrivendo sulla loro pelle un marchio:. Bastano poche parole nella relazione introduttiva al decreto fiscale per battezzare una sorta di razzismo sociale. «Il carcere funge da monito e deterrente a un comportamento illecito diffuso in alcune categorie del settore del commercio». Lo stile è da burocrati, ma il senso è uno schiaffo. Non c'è la parola «bottegai» ma se ne sente l'odore, il pregiudizio, il rancore. Inon sono mai di moda. Nessuno scrive romanzi su di loro. Non vanno in paradiso. Non scioperano. Non si lamentano. Non hanno un partito e se si ammalano nessuno si preoccupa per loro. Non hanno il welfare e non hanno domeniche. È da una vita che il fisco ti dice che se produci o vendi certe merci, e il tuo negozio è grande ...