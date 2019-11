Il Corsera | “Ancelotti e il sospetto che siamo tornati a Calciopoli”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, torna ovviamente sull’arbitraggio di Giacomelli (in realtà di Banti) in Napoli-Atalanta. Ricorda che in carriera Ancelotti era stato espulso tre volte. In un anno e mezzo di Napoligià a due. Ma soprattutto affiorano strani pensieri in testa al tecnico emiliano. Ha vissuto, da spettatore, l’epoca di Calciopoli. Rientrato in Italia, fa fatica ad accettare anche il soloche tutto sia tornato come prima. Non ci sta a pensar male, ma qualche domanda inizia a farsela. Si è sentito trattato come uno qualunque in un campo qualunque. E ancora: il rigore dal suo punto di vista c’è. Ma se la Var non decide di fermare il gioco e rivedere l’azione, compromette la regolarità della gara. Il cartellino rosso brucia, se possibile, ancor più del penalty negato. E quindi ha urlato, si è fatto sentire. Ora riflette su un calcio che non ...

