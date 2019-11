Il 7 novembre allenamento del Napoli a porte aperte al San Paolo per gli abbonati

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) Sul sito deluna bella notizia per i tifosi azzurri. La squadra torna ad allenarsi aal San. L’appuntamento è per il 7alle 15.30, ma l’evento è riservato ai soli, come spiega la stessa società. “Il Club è lieto di invitare tutti glidella stagione sportiva 2019-20 ad assistere a questo evento molto atteso. Solo ed esclusivamente coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento, per la stagione sportiva in corso, avranno la possibilità di accedere all’impianto, nel settore Distinti, per la visione dell’, esibendo la propria fidelity card, il segnaposto dell’abbonamento e un documento d’identità”. Il club tiene fede alla promessa fatta in estate, al momento del lancio della campagna abbonamenti. Poiché però, per motivi di ordine pubblico, allo stadio possono accedere solo soggetti riconoscibili, ilapre le ...

