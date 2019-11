I ragazzi dello Zecchino d’oro | cast | trama | anticipazioni del film tv di Rai 1

Fonte : tvsoap

(Di venerdì 1 novembre 2019) Domenica 3 novembre su Rai 1 in prima serata va in onda Id’oro, untv dedicato all’indimenticata maestra del piccolo coro dell’Antoniano Mariele Ventre. Nei panni della protagonista della fiction c’è la giovane attrice bolognese Matilde De Angelis, mentre Simone Gandolfo interpreta Cino Tortorella (conosciuto anche come Mago Zurlì). Fiction ID’ORO: il tv movie su Rai 1 domenica 3 novembre 2019 in prima serata La storia è ambientata nella Bologna degli anni ’60. Mimmo (Ruben Santiago), nove anni, figlio di immigrati meridionali e dal carattere vivace e frizzante, ama trascorrere le sue giornate in strada con Sebastiano, suo fratello maggiore. Mimmo ha difficoltà ad applicarsi nello studio, ma c’è una materia in cui emerge: la musica. Dopo l’ennesima marachella, Mimmo viene sospeso da ...

