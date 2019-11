Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 1 novembre 2019) "Ringraziamo ladie prendiamo atto delle sue parole. Non ce la sentiamo di aggiungere altro, perché la vicenda non è ancora chiara". È questa la risposta della famiglia di, il 24enne ucciso a Roma la settimana scorsa, alle parole delladiDel, accusato dell’omicidio. La donna - è stata lei a denunciare il figlio alla polizia - ha chiesto scusa aidi, aggiungendo: “È giusto che mio figlio paghi”. La famiglia di: “Preferiamo rimanere in silenzio” L’avvocato della famiglia, Armida Decina, ha spiegato che “al momento la vicenda è troppo nebulosa” e per questo idel 24enne “preferiscono rimanere in silenzio”. “Sono distrutta dal dolore sapendo che una mamma e un papà, un'intera famiglia, sta piangendo la morte di un figlio”, ha detto in mattinata Giovanna Proietti, la mamma di Del. È ...

FulviaFrongia : RT @SkyTG24: I genitori di Luca Sacchi ringraziano la madre di Valerio Del Grosso - alinatede : RT @SkyTG24: I genitori di Luca Sacchi ringraziano la madre di Valerio Del Grosso - SkyTG24 : I genitori di Luca Sacchi ringraziano la madre di Valerio Del Grosso -