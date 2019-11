Hockey prato femminile | qualificazione olimpica 2019 | sabato e domenica l’Italia sfida la

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) È tutto pronto per l’appuntamento più importante del quadriennio. Tra domani,2 novembre (alle ore 16.00), e3 novembre (alle 14.00), la Nazionaleitaliana disusi gioca il pass olimpico: in terra teutonica, nel gelo dell’Park di Mönchengladbach, le azzurreno la Germania in una due giorni nella quale il sogno è quello di agguantare lo storico biglietto per Tokyo 2020. Da ricordare infatti che, nonostante l’Italia sia andata più volte vicina allaa Cinque Cerchi nell’ultimo decennio, a livellonon c’è mai stata una partecipazioneper il Bel Paese. A causa di una formula tutt’altro che favorevole per le outsider, l’avversario sarà tutt’altro che semplice per la squadra guidata da Roberto Carta. Le teutoniche sono infatti la quarta forza del ranking mondiale, ...

