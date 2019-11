Helena Bonham Carter ha ritrovato l' amore con Rye Dag Holmboe

Fonte : blogo

(Di venerdì 1 novembre 2019) Dalle pagine di Harper's Bazaar la 53enneha per la prima volta parlato del suo nuovo, a 5 anni dall'addio a Tim Burton, a lungo suo sposo. L'attrice inglese, a breve su Netflix con The Crown 3 negli abiti della Principessa Margaret, ha infatti ufficializzato la storia d'con Rye Dag, 32 anni appena.Ci si lascia, si soffre, ci si stufa di soffrire e così finalmente si va avanti. Oggi sono felice ed è un'inaspettata magia nella mia vita.e Rye fanno coppia da ottobre del 2018, ovvero da un anno esatto. Rumor alla mano, i due si sarebbero incontrato al matrimonio di un amico in comune. Una storia da romantica comedy britannica. Nel 2014 laha annunciato il divorzio da Tim Burton, dopo 13 anni di matrimonio, numerosi film girati fianco a fianco e due figli: il sedicenne Billy Raymond e Nell, 11 anni....

halfbloodpurry : Ho scoperto che Helena Bonham Carter è fan di DEH e se già la amavo prima, adesso la adoro ancora di più - GiuliaParrilla9 : Helena Bonham Carter ha posato per 4 riviste, è stata scelta per interpretare la madre di Sherlock, sarà la princip… - OptiMagazine : Per #TheCrown3, #HelenaBonhamCarter ha parlato con la principessa #Margaret tramite una sensitiva… -