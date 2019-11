Helen Mirren è «Caterina la Grande» | femminista ante litteram

Caterina La Grande la miniserie HBO/Sky con Helen Mirren arriva su Sky Atlantic : Caterina La Grande l’attesa miniserie HBO/Sky con Helen Mirren dal 1° novembre in Italia – vecchia quanto un period drama? Non solo Watchmen questo autunno tra le produzioni HBO su Sky. In questo caso un’altra co-produzione dopo il successo di Chernobyl. Dopo essere stata trasmessa negli Usa, la miniserie in quattro episodi dedicata a Caterina La Grande e interpretata da Helen Mirren arriva in Italia dal 1° novembre su Sky ...

Cast e personaggi di Caterina La Grande su Sky dal 1° novembre : Helen Mirren di nuovo sovrana : Debutta finalmente anche in Italia, dopo aver incantato la critica internazionale con la messa in onda nel Regno Unito, la serie tv Caterina La Grande su Sky: il period drama dedicato ad una delle figure più significative del 18° secolo, potente sovrana che ha saputo espandere come mai prima di allora i confini dell'impero russo, vede Helen Mirren nei panni della volitiva protagonista. La sua eleganza si sposa perfettamente con il ...

Helen Mirren paladina anti-spazzatura in Salento : “Se il Salento vuoi amare raccogli invece di sporcare“, recita un cartello accanto al quale l’attrice premio Oscar Helen Mirren si è fatta fotografare nelle vicinanze della sua masseria a Tiggiano, in provincia di Lecce. La foto è stata postata dalla stessa attrice sul suo profilo Instagram ed ha una genesi particolare, che lei stessa spiega nel post sottostante. “Un grande grazie, ‘grazie mille’ (il secondo ...

«Non concordo sul significato della parola bellezza» È tornato durante la Paris Fashion Week l'imperdibile evento dedicato alla bellezza, Le Défilé L'Oréal Paris, del brand sponsor ufficiale della settimana della moda, tenutosi domenica

Il Premio Oscar Helen Mirren ripulisce la strada dai rifiuti in Puglia : Un gesto semplice che però può aiutare davvero. Helen Mirren, la regina del cinema che ha vinto il Premio Oscar per il film “The queen”, ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae mentre è intenta a raccogliere dei rifiuti in Salento. Mirren si è trasferita qui con suo marito, il regista Taylor Hackford. A Tiggiano, in provincia di Lecce, hanno aperto insieme una masseria. View this post on ...

L’attrice Helen Mirren ripulisce la Puglia dai rifiuti : Helen Mirren ha mantenuto la promessa. L’attrice britannica, 74 anni, è tornata in Puglia ospite della rassegna “I dialoghi di Trani” senza disdegnare di partecipare direttamente al decoro della sua città adottiva. Dall’estate del 2007, reduce dall’Oscar per The Queen, è infatti proprietaria di una masseria cinquecentesca a Tiggiano, in provincia di Lecce. È qui che scappa appena possibile con il marito, il regista Taylor Hackford, per godersi ...

Il trailer di #AnneFrank. Vite parallele - con Helen Mirren : Sarà Helen Mirren, Premio Oscar come migliore attrice per "The Queen", la guida d`eccezione del documentario #AnneFrank. Vite parallele, scritto e diretto da Sabina Fedeli e Anna Migotto, con la colonna sonora di Lele Marchitelli, prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital in collaborazione con l`Anne Frank Fonds di Basilea, Sky Arte il Piccolo Teatro di Milano-Teatro d`Europa, in uscita nei cinema italiani l`11, 12 e 13 novembre (elenco sale a ...

ELLA & JOHN - RAI 2/ Helen Mirren : 'Racconto quasi autobiografico' - 19 settembre 2019 - : ELLA & JOHN - The leisure seeker in onda in prima tv su Rai 2 mercoledì 19 settembre alle 21.20. L'attrice Hellen Mirren dice la sua sul film.