Heidi Klum ha lasciato anche quest’anno tutti a bocca aperta

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) Roberta Damiata In America, dove Halloween è davvero una cosa "seria",è risultata come negli ultimi vent'anni, la regina delle trasformazioni Se esiste una regina della festa di Halloween quella è di sicuroche ormai da venti anni riesce a stupire coni suoi travestimenti che fanno letteralmente il giro del mondo., come abbiamo detto,festeggia i venti anni dei suoi party di Halloween e lo ha fatto in maniera sontuosa. Un look il suo, che ha richiesto ben 10 ore di lavoro, per far “nascere” una creatura immaginaria a metà tra un’umana e un robot. Tutte le varie fasi del complesso make up, sono state seguitedai fan, perchéha deciso di farlo dentro l’Amazon Store di New York la cui vetrina è stata affollata di gente per tutto il giorno. Per chi non si trovava però nella grande mela, ha potuto godere di questa ...

CinemApp_Cinema : #HeidiKlum: il suo costume di Halloween 2019 è sexy, alieno e terrificante - movieplayer_it : #HeidiKlum: il suo costume di Halloween 2019 è sexy, alieno e terrificante - fedeffez : Più che vedere come truccano Heidi Klum per Halloween mi piacerebbe vedere come si toglie da dosso tutta quella rob… -