Hamsik | “Ho provato forti emozioni al San Paolo Sul rigore non dato al Napoli…”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 1 novembre 2019) L’ex capitano del Napoli Marekal Corriere dello Sport: “E’ pazzesco non aver concesso ilal Napoli”. Marek, ex calciatore del Napoli e attualmente al Dalian Yifang, ha rilasciato un’intervista in esclusiva al Corriere dello Sport. Di seguito vi proponiamo uno stralcio dell’intervista. Sul ritorno al San“Hobelle sensazioni, enormi: la telefonata con il presidente il suo desiderio di organizzare qualcosa per il 10 dicembre, l’abbraccio del Sanrimesso a nuovo, lo striscione della curva B, il coro. Io sono fiero di questo rapporto che si è instaurato con la città, penso che sia probabilmente unico e sono convinto che resterà tale per sempre”. Sulnon concesso al Napoli “In Italia ho ritrovato le stesse cose: ma come si fa a non dare uncome quello dell’altra sera? ...

MondoNapoli : CdS - Hamsik: 'Ho parlato della Cina a Mertens! Su De Laurentiis...' - - cn1926it : #Hamsik: “Ho parlato a #Mertens della Cina, come si fa a non dare quel rigore su #Llorente? Per lo scudetto non è a… - tuttonapoli : Hamsik incredulo: 'Come si può non fischiare quel rigore! Mertens e Callejon in Cina? Gli ho raccontato la mia espe… -