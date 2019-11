Google compra gli orologi FitBit resi famosi da Obama | il titolo vola del 47%

Termostato WiFi compatibile con Google Assistant : quale comprare : Avete acquistato un assistente vocale Google Home e vorreste sfruttarlo anche per controllare la temperatura di casa? Semplicissimo, vi basterà sostituire il vostro vecchio Termostato con un Termostato WiFi compatibile con Google Assistant ! In questa guida leggi di più...

Google vuole comprare la rivale di TikTok : Firework suscita l’interesse di Google ( Foto: Firework) Google sta valutando l’acquisto di Firework, l’applicazione per microvideo rivale di TikTok. Anche questa piattaforma, come la concorrente, consente ai suoi utenti di pubblicare video di breve durata (15 secondi per TikTok, 30 secondi per Firework) e, secondo il Wall Street Journal che riporta la notizia, il suo valore si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di dollari. Firework è ...