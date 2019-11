Google cambia look alla scheda meteo delle ricerche da mobile | avviata la fase di test

Il più grande cambiamento all’algoritmo di Google degli ultimi tempi : Dite ciao a BERT, il nuovo sistema che capirà meglio le frasi che scriviamo per cercare le cose online

Com'è cambiato lo spazio gratuito illimitato in qualità originale di Google Foto : Com'è cambiata l'offerta per lo spazio di archiviazione gratuito illimitato in qualità originale su Google Foto per i Google Pixel, Google Pixel 2, Google Pixel 3, Google Pixel 3a e Google Pixel 4.

Google prova a cambiare strategia sul cloud e spinge sui servizi a pagamento : Con il passare del tempo, Google ha iniziato a ridurre le offerte gratuite e lo spazio di archiviazione sul cloud si sta trasformando in un abbonamento a consumo

Quest'app di Google riceve il primo aggiornamento dal 2016 e cambia look : A tre anni dall'ultimo aggiornamento, Google ha rilasciato un importante update dell'app Blogger per Android che dunque rimane ancora in vita, nonostante sia rimasta invariata dal 2016. La nuova versione 3.0.1 dell'app porta una riprogettazione completa dell'interfaccia utente che ora sfoggia un elegante Material Design che rimpiazza il vecchio design "holo".

Google ha finanziato enti che negano il cambiamento climatico : Un’inchiesta del quotidiano inglese The Guardian ha scoperto che i finanziamenti a sfondo politico che Google rivolge ad alcuni enti sono andati anche a organizzazioni che si battono contro l’istituzione di leggi per la tutela dell’ambiente per contrastare il cambiamento climatico: si tratta del Competitive Enterprise Institute, un think tank statunitense che ha avuto un ruolo fondamentale nella decisione del presidente degli ...

Ecco come sta per cambiare Google Foto con queste prossime funzionalità : La funzione condivisione di Google Foto permetterà di chattare con altri utenti

Google Shopping cambia look e rende l'esperienza di acquisto più semplice : Dopo aver visto le novità di Google Lens con le "style stories", ecco che Big G annuncia un importante cambio anche per Google Shopping, il servizio che permette di scoprire e acquistare oggetti direttamente dal proprio smartphone o dal computer di casa. Il cambio segue la grande rivoluzione che ha portato il passaggio da Google Express a Google Shopping, che adesso persegue la strategia di accompagnare l'utente passo passo in ...

21 anni di Google - il motore di ricerca di Mountain View che ci ha cambiato la vita : Oggi Google compie 21 anni: il 27 settembre 1998, in un garage di Menlo Park, i fondatori Sergey Brin e Larry Page festeggiavano il primo record di pagine indicizzate sul motore di ricerca. Oggi Google risponde ogni giorno a triliardi di domande da parte degli utenti di tutto il mondo, e ha completamente rivoluzionato il nostro modo di cercare informazioni e usare Internet.

Huawei Mate 30 Pro non ha i servizi Google : cosa cambia : Huawei Mate 30 Pro non ha i servizi Google bensì i Huawei Mobile Services. cosa cambia? Perché è importante?

Google cambia algoritmo per apparire in prima pagina : Google applica un nuovo aggiornamneto al suo motore di ricerca che è il più utilizzato al mondo per ricerche di qualsiasi tipo. Il nuovo algoritmo a differenza di quello precedente prevede di premiare l'articolo che Google ritiene più significativo e con contenuti originali fornendo al post il posizionamento migliore e per un tempo più lungo.