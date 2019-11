Golf | WGC HSBC Champions 2019 | Fitzpatrick comanda su McIlroy dopo 36 buche | ottima

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il britannico Matthewha terminato in testa la seconda giornata del WGC, con un colpo di vantaggio sull’amico nordirlandese Rory. Sul campo par 72 dello Sheshan InternationalClub di Shanghai è in corso il primo torneo combinato di PGA Tour ed European Tour dell’anno, e il venticinquenne di Shieffield ha proseguito la sua impeccabile marcia portandosi sul -11 grazie a una carta da 67 colpiquella da 66 di ieri., già cinque volte trionfatore sul circuito europeo, sta continuando la rincorsa verso il primo successo sul tour americano e,un bogey in apertura del suo giro ieri alla 10, ha inanellato la bellezza di 12 birdie senza più commettere alcuna sbavatura. Il compito di alzare il prestigioso trofeo non sarà però particolarmente semplice per lui, in quando immediatamente alle sue spalle si è piazzata ...

zazoomblog : Golf WGC-HSBC Champions 2019: Li padrone di casa dopo il primo giro partenza difficile per Francesco Molinari -… - sportface2016 : #Golf, #Molinari e #Pavan partono a rilento a #Shanghai - GolfToday_it : WGC: Hatong Li leader in Cina, Pavan 41°e Francesco Molinari 64° -