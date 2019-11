Gli Stati generali della green economy per un green New Deal

Ergastolo ostativo - Gianluca Perilli (M5s) : “Stiamo già a lavoro per un testo. AccoGliamo la petizione del Fatto Quotidiano” : “Un testo che rispetti i diritti della persona e i doveri del legislatore legati alla tutela anche anche precauzionale della comunità”. Dopo il presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra, Gianluca Perilli, capogruppo M5s in Senato assicura l’impegno a elaborare una nuova legge dopo i rilievi eccepiti dalla Corte costituzionale sull’Ergastolo ostativo. “I boss mafiosi che non collaborano con la giustizia ...

Dall’auto elettrica aGli Stati Uniti : cosa c’è dietro la fusione Fca-Psa : The logo of Fiat Chrysler Automobiles (FCA) is pictured at the Mirafiori plant in Turin on July 11, 2019 within the inauguration of the assembly line of the Fiat 500 BEV Battery Electric Vehicle, the first of its kind in Europe. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) Come si dice in questi contesti: tanto tuonò che alla fine piovve. Le case automobilistiche Fiat Chrysler automobiles e il Groupe ...

Formula 1 - dove vedere il Gran Premio deGli Stati Uniti in Tv : Il Mondiale di Formula Uno volge al termine ed è giunto al diciannovesimo appuntamento stagionale, in programma ad Austin, negli Stati Uniti, gara in cui Lewis Hamilton cercherà di fare il possibile per confermare la vittoria ottenuta una settimana fa in Messico e conquistare punti importanti che potrebbero renderlo più vicino a un nuovo titolo […] L'articolo Formula 1, dove vedere il Gran Premio degli Stati Uniti in Tv è stato realizzato ...

La Camera deGli Stati Uniti ha avviato ufficialmente il procedimento di impeachment contro Donald Trump : La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione necessaria per avviare ufficialmente la procedura di impeachment contro il presidente Donald Trump. Le audizioni e le indagini sono iniziate già da cinque settimane, ma il voto di oggi

Country Hide a Ragusa : droga e furti : i nomi deGli arrestati FOTO e VIDEO : Operazione Country Hide nel territorio della provincia di Ragusa, ecco i nomi, le FOTO degli arrestati e il VIDEO dell'operazione dei carabinieri

Archie Harrison e la somiglianza con papà Harry bambinoPer ...

Pavia : trovati con fucile a canne mozze - arrestati padre e fiGlio : Milano, 30 ott. (Adnkronos) - Avevano con loro un fucile a canne mozze e le munizioni. A Vigevano, in provincia di Pavia, la polizia ha arrestato due persone di 55 e 41 anni rispettivamente padre e figlio. L’operazione nasce dalle indagini avviate dopo una lite avvenuta lo scorso 19 ottobre quando,

Instagram - Facebook e WhatsApp non funzionano agli utenti in Europa e neGli Stati Uniti : Lavinia Greci Da qualche ora i tre social network, tutti appartenenti al colosso di Zuckerberg, presentano problemi di caricamento e condivisione. Il malfunzionamento segnalato su Twitter e confermato da Down Detector Storie che non si caricano, post che non si leggono e problemi con il servizio di messaggistica istantanea che, quotidianamente, milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano per comunicare tra loro. In queste ore, ...

Celtic-Lazio - i due club sono stati deferiti : tutti i dettaGli : In Europa League la Lazio è reduce dalla brutta sconfitta sul campo del Celtic, la situazione per i biancocelesti si è complicato terribilmente e la squadra di Simone Inzaghi rischia seriamente di non qualificarsi per il prossimo turno, durante il match nel frattempo si sono verificati episodi assolutamente da condannare. Nel dettaglio nelle ultime ore la Disciplinare Uefa ha aperto un procedimento nei confronti di Celtic e Lazio per ...

Rubavano con destrezza nelle gioiellerie : arrestati madre e fiGlio : Il copione era sempre lo stesso: entravano in gioielleria, lui distraeva la commessa e lei rubava. Sono finiti così in manette madre e figlio di Ragusa, ladri seriali di gioiellerie. I due sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza dei negozi dove mettevano in atto il furto. Le denunce sono iniziate il 12 settembre scorso, quando la squadra volante della Questura di Ragusa è intervenuta in una gioielleria che denunciava un furto ...

HBO Max : prezzi - data di lancio neGli Stati Uniti e le nuove serie tv ordinate : HBO Max, prezzo, data di lancio negli Stati Uniti e i nuovi progetti ordinati dal servizio streaming WarnerMedia. Ieri nella sede di Warner Bros a Burbank (in California) è stato presentato il nuovo servizio streaming HBO Max del conglomerato WarnerMedia, società che include canali come HBO, TNT, TBS e molti altri, più lo studio televisivo e cinematografico Warner Bros. Le informazioni che seguono riguardano esclusivamente il mercato americano, ...

Lory Del Santo contro Manila Gorio : “Ha chiesto aGli attori di ‘The Lady’ se erano stati a letto con me” : Botta e risposta al vetriolo a Pomeriggio 5 tra Lory Del Santo e Manila Gorio, la trans che tempo fa aveva dichiarato di aver avuto una storia proprio con l’ex compagno della Del Santo, Rocco Pietrantonio. Tra le due è scoppiata subito la polemica: “Non capisco perché ce l’abbia con me. Lei ha chiamato tutti gli attori di ‘The Lady’ chiedendo se sono stati a letto con me“, ha incalzato Lory Del Santo. “Si è ...

NeGli Stati Uniti gli atleti universitari potranno cominciare a guadagnare con gli sponsor : La NCAA (National Collegiate Athletic Association), l’organizzazione che riunisce i campionati studenteschi più importanti e seguiti degli Stati Uniti, consentirà agli atleti dei college, cioè quelli che praticano sport per conto dell’università che frequentano, di guadagnare soldi con le sponsorizzazioni,