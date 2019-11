Gli estremisti rossi urlano e minacciano ma nell' aula di Curcio ora vince la libertà

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) Fausto Biloslavo Il nostro giornalista è riuscito a parlare all'università di Trento Violenza, intolleranza, insulti, cagnara hanno trasformato una conferenza sulla Libia alla facoltà di Sociologia a Trento in un caos. Alla fine nessuno ha piegato la testa davanti agli squadristi, che volevano, ancora una volta, cacciarmi dall’ateneo. L’unica etichetta che riconosco è quella di giornalista “libero”, ma per i nipotini disono un pericoloso fascista iscritto oltre quaranta anni fa al Fronte della Gioventù e critico delle Ong sulle colonne del Giornale. Questa volta, seppure con grande difficoltà, ha vinto ladi parola. Una vittoria, però, triste, di Pirro, dove i finti democratici, in gran partedi sinistra estranei all’università, hanno potuto fare quello che volevano dentro l’ateneo “delle porte aperte” in totale impunità. La neonata ...

Alberto97454268 : RT @Misurelli77: Comunità ebraica sulla Commissione Segre: 'Pericolosa l'astensione del centrodestra' ' È un momento complicato per gli ebr… - bianchiangelica : RT @Misurelli77: Comunità ebraica sulla Commissione Segre: 'Pericolosa l'astensione del centrodestra' ' È un momento complicato per gli ebr… - AlvisiConci : RT @Misurelli77: Comunità ebraica sulla Commissione Segre: 'Pericolosa l'astensione del centrodestra' ' È un momento complicato per gli ebr… -