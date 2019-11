Giuntoli | “Nessuno svincolato per sostituire Malcuit Ibra? Non ci stiamo pensando”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 1 novembre 2019) Il direttore sportivo della Società Calcio Napoli, Cristiano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss: Sulla Roma, prossima avversaria del Napoli, domani, in campionato: “No, la Roma è una sorpresa quando fa male. Ha grandissimi giocatori e fa tanti investimenti. Il Cagliari a Napoli doveva perdere, tolti quei punti avrebbe fatto un campionato leggermente sopra la media. Aspettiamo prima di indicarla come sorpresa” Su Milik: “Ha avuto due brutti infortuni che lo hanno bloccato due anni. L’anno scorso per la prima volta ha disputato una intera stagione ed ha fatto venti gol in una trentina di presenze. Crea tante occasioni, prende pali, è sempre pericoloso. Se non è quello di quando è arrivato poco ci manca, siamo contenti di aver investito su di lui”. Su Di Lorenzo e gli altri acquisti estivi: “Di Lorenzo è un motivo di orgoglio ma siamo contenti in ...

