Giorgio Tirabassi colpito da malore poco prima della presentazione del suo film da

Malore per Giorgio Tirabassi in Abruzzo - presentava suo ultimo film : Malore per Giorgio Tirabassi, l'attore è grave nell'ospedale di Avezzano. Ne dà notizia l'edizione online del quotidiano abruzzese 'il Centro', spiegando che Tirabassi, ora in gravi condizioni all'ospedale di Avezzano per un probabile infarto, si trovava a Civitella Alfedena per la presentazione del suo nuovo film. Secondo quanto riferito, l'attore romano, 59 anni, è stato soccorso da alcuni medici presenti in sala e poi trasportato d'urgenza ...

Malore per Giorgio Tirabassi - condizioni gravi : forse un infarto : Malore per Giorgio Tirabassi. L'attore 59enne romano è stato sorpreso da un Malore - probabilmente un infarto - e trasportato immediatamente all'ospedale di Avezzano da un'ambulanza di Castel di Sangro, dopo essere stato aiutato dai medici presenti al Centro Congressi di Civitella Alfedana, comune della provincia dell'Aquila, dove si è svolta la presentazione del suo primo film da regista. A lanciare la notizia è stato il quotidiano Il ...

