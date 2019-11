Formula 1 – Binotto sincero | il team principal Ferrari guarda al futuro | “Mercedes ancora

Fonte : sportfair

(Di venerdì 1 novembre 2019) Mattiaal: le parole delsui miglioramenti delE’ in corso la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti di1. Lewis Hamilton potrà conquistare il suo sesto titolo Mondiale, ma dovrà fare i conti con tosti rivali, tra i quali anche i piloti. Ildel Cavallino ha intenzione di far bene, in questo finale di stagione, ma soprattutto in, per portare a Marenello il titolo Mondiale: “per noi il 2020 è già iniziato, stiamo lavorando per migliorare l’anno prossimo. Siamo una squadra giovane e ci concentriamo su questo: vogliamo portare a casa tre vittorie nelle ultime tre gare e vogliamo continuare a crescere“, ha affermato Mattiaai microfoni Sky in Texas. Photo4/LaPresse “Vogliamo confermare il secondo posto nei costruttori. Nove pole e tre vittorie sono un ...

