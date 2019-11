Finale Supercoppa Italiana volley 2019 | Modena-Perugia | programma | orario | tv e streaming

LIVE Civitanova-Modena 1-3 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : i Canarini volano in Finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-TRENTO LA CRONACA DI Civitanova-Modena 1-3 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. Civitanova-Modena 1-3 (23-25; 21-25; 29-27; 20-25). I Canarini si qualificano per la Finale della Supercoppa Italiana, domani (ore 18.00) giocheranno contro la vincente di Trento-Perugia. 20-25 ANDERSON! La chiude lui con un lungolinea! 20-24 ...

Volley - Supercoppa Italiana 2019 : Modena strapazza Civitanova e vola in Finale - Zaytsev e compagni vincono 3-1 : Modena è la prima finalista della Supercoppa Italiana 2019-2020 di Volley maschile, i Canarini hanno sconfitto Civitanova per 3-1 (25-23; 25-21; 27-29; 25-20) davanti al pubblico dell’Eurosuole Forum che non è riuscito a trascinare la Lube verso il successo. I ragazzi di Andrea Giani torneranno così in campo domani pomeriggio (ore 18.00) per affrontare la vincente dell’altra semifinale tra Perugia e Trento, gli emiliani avranno così ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. All'Eurosuole Forum di Civitanova andrà in scena uno scontro di fuoco che vale l'atto conclusivo della manifestazione da giocare domani contro la vincente di Civitanova-Modena. Si preannuncia una sfida rovente e davvero ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. La Lube giocherà di fronte al proprio pubblico dell'Eurosuole Forum e andrà a caccia del successo per disputare l'atto conclusivo in programma domani ma dall'altra parte ci saranno gli agguerriti Canarini che vogliono ...

Civitanova-Modena - SemiFinale Supercoppa Italiana volley 2019 : programma - orari e tv : Venerdì 1° novembre si giocherà Civitanova-Modena, Semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. La Lube giocherà di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum, i Campioni d’Italia andranno a caccia del trofeo e incominceranno il proprio percorso contro i Canarini che invece cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Si preannuncia una sfida spettacolare tra i marchigiani e gli emiliani, da ...

Perugia-Trento - SemiFinale Supercoppa Italiana volley 2019 : programma - orari e tv : Cresce l’attesa per la Supercoppa Italiana di volley 2019 che si giocherà all’Eurosuole Forum di Civitanova il 1° e 2 novembre. A sfidarsi nella prima giornata saranno le quattro semifinalista: Civitanova-Modena e Perugia-Trento. Le vincitrici delle due partite si contenderanno il trofeo il giorno seguente. Dopo un inizio di stagione abbastanza complesso, Perugia intende dare una svolta sia a livello di gioco che di risultati. I ragazzi ...

Juventus-Fiorentina : la Finale di Supercoppa Italiana femminile in tv su Sky il 27 ottobre : Juventus-Fiorentina è indubbiamente una classica del calcio italiano e, probabilmente, guardando alla storia recente lo è ancor più se declinata al femminile. Nelle ultime stagioni, infatti, sono state proprio queste due squadre a lottare per i titoli nazionali più importanti, tricolore compreso, e saranno nuovamente Juventus Women e Fiorentina Women’s a contendersi anche il primo trofeo della stagione 2019/20: la ventitreesima edizione della ...

Supercoppa Italiana - scelta la sede della Finale Juventus-Lazio : la conferma arriva dal club bianconero : Novità sulla Supercoppa Italiana 2019. La finale si giocherà ancora in Arabia Saudita. La conferma arriva tramite le parole del direttore operativo bianconero, Giorgio Ricci, nel corso dell’assemblea dei soci: “Non siamo noi a doverlo ufficializzare, ma a breve non mancherà il comunicato da parte della Lega. Juventus-Lazio si giocherà in Arabia Saudita verosimilmente nel mese di dicembre”. La scelta si rifà al contratto ...

Basket femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Schio vince per l’undicesima volta. Battuta in Finale Ragusa per 61-54 : Il Famila Wuber Schio batte la Passalacqua Ragusa e si aggiudica la sua 11ma Supercoppa Italiana di Basket femminile. Il sodalizio vicentino ha dominato il match dall’inizio alla fine, trascinato da Jilian Harmon, Francesca Dotto ed Eva Lisec. Ragusa, invece, paga un inizio lento che ha condizionato tutta la partita. Schio parte subito forte con tre canestri a testa di Jasmine Keys e Jillian Harmon nei minuti iniziali che permettono di ...

Basket femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Finale Schio-Ragusa - le tricolori battono Venezia - le siciliane annientano il Geas : Sarà ancora una volta Schio-Ragusa a decidere un trofeo del Basket femminile italiano, in questo caso la Supercoppa. Al PalaRomare della città veneta, infatti, il Famila supera sul filo di lana l’Umana Reyer Venezia, mentre è molto più netto il successo della Passalacqua sul Geas Sesto San Giovanni. FAMILA SCHIO-UMANA REYER Venezia 67-63 (15-13, 34-28, 45-48) Battaglia vera tra Schio e Venezia nella semifinale che chiude il programma al ...

Basket - Supercoppa Italiana 2019 : trionfa Sassari che in Finale batte Venezia all’overtime prendendosi la rivincita delle finali scudetto : Esattamente come ieri contro la Vanoli Cremona il Banco di Sardegna Sassari vince un’altra partita all’overtime e si aggiudica la sua seconda Supercoppa Italiana a distanza di cinque anni dalla prima battendo in una finale al cardiopalma per 83-80 l’Umana Reyer Venezia, con cui aveva perso le finali scudetto. Come ieri l’inizio dei i tricolori è da incubo con Sassari che piazza un parziale di 14-0 per il 16-4 ma, cosa peggiore, la Reyer perde ...

Chiudiamo qui la nostra DIRETTA. Grazie per averci seguito Finale incredibile con la Dinamo che si impone dopo un tempo supplementare per 83-80. Decisivi i 19 punti di Curtis Jerrells e poi anche la tripla della vittoria di Michele Vitali. JERRELLS RUBA PALLA! SASSARI HA VINTO LA Supercoppa Italiana 2019 83-80 Dentro i due liberi di Pierre. Mancano 5 secondi alla fine. Palla persa da Venezia. ...

Incredibile rimonta di Venezia, che si è trovata anche sotto di venti punti. Altri cinque minuti per decidere chi vincerà la Supercoppa 2019. supplementare! Nell'ultima azione la difesa riesce a chiudere Filloy, poi sul rimbalzo Jerrells tenta il miracolo da centrocampo, ma non trova neanche il tabellone. 69-69 McLean con il tap in! Ultimi 27 secondi alla fine. 67-69 FILLOOOOOY! ...