Fca-Psa | Manley e Tavares stringono i tempi per l’accordo entro Natale

Fca-Psa "trovato accordo per fusione"/ Domani annuncio : Tavares ad - Elkann presidente : Fca-Psa, trovato accordo per la fusione tra Fiat e Peugeot. Secondo il Wall Street Journal Domani ci sarà l'annuncio: Elkann presidente, Tavares ad.

Fusione Fca-PSA - Senard : "La Renault non farà una controfferta" : La Renault non ha in programma di presentare una controfferta alla Fiat Chrysler per rilanciare quelle trattative saltate a giugno con l'ingerenza del governo francese. La possibilità di avanzare una proposta alternativa a quella del gruppo PSA "non è al momento sul tavolo", ha affermato il presidente della Casa della Losanga, Jean-Dominique Senard, in un'intervista concessa alla testata nipponica Nikkei poche ore ...

Fca-Psa - nella “fusione alla pari” i francesi fanno la parte del leone. Per la Exor degli Agnelli in arrivo un dividendo da 1 - 6 miliardi : E’ stata annunciata come una fusione alla pari. Ma nella realtà sono i francesi a fare la parte del leone nelle nozze fra Fca e Psa. Sventato il tentato blitz del Lingotto su Renault, Parigi ha pensato bene di trasformarsi da preda in predatore con l’obiettivo di “mettere in sicurezza” il futuro di Peugeot di cui lo Stato è socio con quasi il 13 per cento. Non a caso, la struttura di comando della casa automobilistica che nascerà ...

Fca-Psa - quanti rischi per il Sud : suv Alfa Tonale a Pomigliano - Jeep Renegade a Melfi : Un rischio o un'opportunità? O tutt'e due le cose insieme? Da quando sono diventate ufficiali le nozze tra Fca e Peugeot, le domande sul futuro degli stabilimenti meridionali...

Fca-Psa - annunciata la fusione tra le società di automobili : sarà sfida ai tedeschi : La FIAT, ormai da diversi anni, è una delle aziende automobilistiche più importanti nel panorama economico italiano. A partire dal 2014 ha assunto la sigla FCA, ovvero in seguito alla fusione con l'americana Chrysler. Il presidente del gruppo è John Elkann, il quale prossimamente potrebbe essere alla guida di un ulteriore brand che dovrebbe nascere da un'altra fusione con un marchio francese. Infatti, dopo il fallimento della trattativa con ...

Fca-PSA - Il grande puzzle dei marchi : Quattordici marchi automobilistici, più di quelli che si trova a gestire il gruppo Volkswagen. Sarebbe, a oggi, il risultato dellaggregazione tra FCA e PSA. Una grande potenza di fuoco. Ma anche un bel rompicapo. Perché in ogni fusione, e questa non fa eccezione, non entrano soltanto i rischi delle sovrapposizioni di prodotti ma anche, e forse soprattutto, quelli della ridondanza dei marchi. Il loro posizionamento diventa una componente assai ...

Fca-Psa - Elkann creeremo qualcosa di speciale : Fca-Psa, Elkann creeremo qualcosa di speciale."Cari colleghi, Voglio unirmi a Mike Manley nel riconoscere l'importanza dell'annuncio di una fusione

Dall’auto elettrica agli Stati Uniti : cosa c’è dietro la fusione Fca-Psa : The logo of Fiat Chrysler Automobiles (FCA) is pictured at the Mirafiori plant in Turin on July 11, 2019 within the inauguration of the assembly line of the Fiat 500 BEV Battery Electric Vehicle, the first of its kind in Europe. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) Come si dice in questi contesti: tanto tuonò che alla fine piovve. Le case automobilistiche Fiat Chrysler automobiles e il Groupe ...

FUSIONE Fca-PSA/ La festa italiana per un'azienda che se ne va : Fca e Psa hanno comunicato i dettagli della FUSIONE e lo Stato francese avrà un'importante voce in capitolo nelle scelte del gruppo

Per la Cgil "la fusione Fca-Psa è positiva - ma saremo vigili su occupazione e piano industriale" : Un “se” grande come una casa automobilistica dal potenziale fatturato di 180 miliardi di euro. All’indomani delle conferme ufficiali dei colloqui in corso tra i top manager di Fca e Psa (marchio Peugeot, Opel, Citroen ecc), per una aggregazione tra i due colossi dell’automotive, le parti sociali e gli attori istituzionali parlano di “opportunità da non perdere” e, in sintesi, guardano con estremo favore ...

Fca-Psa? Tavares licenzia. Subito Governo-sindacati - state attenti! : L'analisi Fabio Pavesi/ Quel salto in avanti era nelle cose. Difficile sopravvivere in un mercato competitivo e in un business ad altà intensità di capitale come quello dell’auto se non hai le dimensioni per stare tra i primi 3-4 gruppi a livello gloabale. La fusione di Fca con Peugeot... Segui su affaritaliani.it

Fca-Psa - l’esperto : “Inevitabili tagli a impianti e occupazione. Ma i francesi portano a casa presenza in Usa e Fiat il motore elettrico” : La fusione tra Fiat Chrysler e Psa creerà “sovraccapacità e sovrapposizioni di marchi e attività”. Per cui “è inevitabile che ci saranno tagli agli impianti e all’occupazione nel medio e nel lungo termine”. E’ la previsione di Giuseppe Berta, professore di Storia contemporanea all’Università Bocconi di Milano, storico dell’industria e tra i maggiori esperti delle strategie del gruppo Fca. “Nell’azionariato di Psa ...