Farmaco ritirato dalle farmacie italiane | ecco i lotti interessati

Farmaco per la Cura dell’Herpes Simplex ritirato dalle farmacie. Ecco i lotti e info : La Società Fidia Farmaceutici, informa di aver attivato un richiamo volontario, a scopo precauzionale, della specialità medicinale ACICLIN. Il provvedimento per problemi di frantumazione delle compresse in fase di estrusione dal blister.Continua a leggere

Ritirato Farmaco con ranitidina - per impurità cancerogena. Usato per il reflusso gastroesofageo. : Roma – A seguito di comunicazioni successive da parte della ditta BB FARMA S.r.l., relative alla presenza di un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (NDMA), appartenente alla classe delle nitrosammine, riscontrata nel principio attivo ranitidina, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti di un farmaco. Nello specifico si tratta del medicinale ...

Ritirato il Farmaco anti-ulcera Omeprazolo. L’Aifa : “In due lotti c’è presenza di precipitato” : Cinque lotti del farmaco anti-ulcera Omeprazolo Sandoz BV da 40 mg sono stati ritirati dal mercato. La decisione dell’Agenzia italiana del farmaco è stata dettata dalla presenza di precipitato in due lotti, una parte solida insomma. Un elemento, precisa l’Aifa, che non deve destare preoccupazione. Tuttavia, in via precauzionale, la soluzione per infusione, venduta in 5 flaconcini da 10 ml, del medicinale della Sandoz non sarà più in ...

