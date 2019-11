F1 - Risultato FP2 GP Usa 2019 : Lewis Hamilton vola anche sul giro secco davanti a Leclerc e Verstappen - 4° Vettel : Dopo una prima sessione senza squilli Lewis Hamilton batte un colpo e si aggiudica con grande autorità la seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, terzultima tappa del Mondiale di Formula 1. Il fuoriclasse britannico della Mercedes, ormai prossimo a laurearsi campione del mondo per la sesta volta in carriera, ha impressionato positivamente sul ritmo ed ha dettato il passo nella simulazione di ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Malesia 2019 : Valentino Rossi ruggisce ed è terzo! Ottimo Dovizioso - 2° alle spalle di Quartararo : Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) si mette ampiamente alle spalle gli acciacchi e le cadute di Phillip Island e domina in lungo ed in largo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP. Dopo una FP1 disputata nella mattinata malese nella quale aveva già fatto intravedere qualcosa di interessante, il giovane talento francese ha demolito i rivali con un giro letteralmente clamoroso: 1:58.576. “El ...

F1 - GP Messico 2019 : Risultato FP2. Sebastian Vettel un fulmine sul giro secco - 3° Leclerc - Mercedes indietro : Sebastian Vettel si conferma in ottima forma dal punto di vista prestazionale dopo il brillante weekend di Suzuka e firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019, diciottesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il nativo di Heppenheim ha brillato particolarmente in occasione del time-attack con gomme morbide mettendo in mostra una guida molto fluida e pulita che gli ha consentito di ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Australia 2019 : Maverick Vinales fa il vuoto - bene Dovizioso secondo - Petrucci 4° - Rossi 7° : È di un sontuoso Maverick Vinales (Yamaha) il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2019 della MotoGP. Dopo una FP1 dominata da pioggia ed asfalto bagnato le condizioni del meteo di Phillip Island sono decisamente migliorate, con il sole a farla da padrone, concedendo ai piloti 45 minuti perfetti nei quali girare senza problemi, in vista di un sabato che, ancora una volta, potrebbe vedere gli ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Risultato e classifica FP2. Vinales il migliore - Dovizioso 2° - Marquez 6° e Valentino Rossi 7° : Maverick Vinales (Yamaha) ha realizzato il miglior crono delle prove libere 2 del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island l’iberico ha stampato un notevolissimo 1’28″824 a precedere la Ducati di Andrea Dovizioso di 0″496 e la Honda del britannico Cal Crutchlow (+0″501). Il campione del mondo Marc Marquez non è andato oltre il sesto tempo a 0″597, mettendosi ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Fabio Quartararo è un fulmine nel time-attack - in crescita Dovizioso e Rossi : Fabio Quartararo si aggiudica la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 e si candida ancora una volta ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche e della gara anche a Motegi. Il francese della Yamaha Petronas ha impressionato sia sul passo, attestandosi sull’1:46 basso dopo molti passaggi con gomme usate, sia sul giro secco stampando un fenomenale 1’44″764 nei minuti finali che gli ha ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Alex Marquez detta il passo davanti alle KTM - 4° Marini e 6° Bulega : La prima giornata di prove libere a Motegi si è conclusa in Moto2 con un Alex Marquez in grande spolvero a dettare il passo nella seconda sessione odierna valevole per il Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo round della stagione. Il fratello minore di Marc è stato il migliore delle FP2 anche dal punto di vista del passo riuscendo a stampare un notevole 1’50″647 al quintultimo passaggio sul traguardo del turno che gli ha ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Andrea Migno vola e precede Ramirez e McPhee - Dalla Porta 11° davanti a Canet : La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 di Moto3 regala colpi di scena ed emozioni non di poco conto. Sul circuito di Motegi si addensano pesanti nuvoloni per la pioggia tanto attesa nelle prossime ore, per cui tutti i piloti scendono in pista per cercare il tempo che permetterebbe loro di qualificarsi direttamente per la Q2. Chi ne fa le spese, senza dubbio, sono Tony Arbolino e Niccolò Antonelli, che escono Dalla ...

Formula 1 – Leclerc fiducioso nonostante il Risultato nelle Fp2 in Giappone : “condizioni difficili in gara potrebbero aiutarci” : Leclerc non perde le speranze: il monegasco della Ferrari spera in una gara bagnata domenica in Giappone E’ andata in scena oggi a Suzuka la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone. Valtteri Bottas si è piazzato davanti a tutti nelle Fp2 Giapponesi, assicurandosi un posto in pole position nel caso in cui le qualifiche non si dovessero disputare a causa del tifone Hagibis. Il finlandese della Mercedes si è lasciato alle ...

F1 - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Valtteri Bottas beffa Hamilton - Verstappen e le Ferrari inseguono : Valtteri Bottas (Mercedes) centra il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019, e anche la pole position…? Per quale motivo questo possibile doppio Risultato? La direzione gara ha voluto prendere le proprie precauzioni in vista del tanto temuto arrivo del tifone Hagibis, che dovrebbe abbattersi nel corso della serata odierna su Suzuka. Tutto cancellato per quanto riguarda la giornata di domani ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Thailandia 2019 : Luca Marini chiude in vetta un turno dominato dall’equilibrio : Dopo una ottima FP1, Luca Marini (Sky Racing VR46) chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019 di Moto2. Il pilota con il numero 10 sul cupolino ha concluso il suo venerdì di Buriram con il tempo di 1:35.956 precedendo di appena 8 millesimi il padrone di casa Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) e di 49 l’australiano Remy Gardner (Kalex Onexox). L’equilibrio regna sovrano sulla pista ...