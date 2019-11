F1 | Lewis Hamilton | “Mi ritiro? No | amo quello che faccio Sto bene in Mercedes | non la

F1 - GP USA 2019 : la Ferrari punta al successo di tappa - Lewis Hamilton vede il sesto titolo : Senza neanche avere il tempo di respirare il Circus della F1 torna in scena e, dopo Città del Messico, è la volta di Austin (Stati Uniti), per il 19° round del Mondiale. Sul tracciato texano tanto potrà accadere di significativo. In primis, il britannico della Mercedes Lewis Hamilton vede il titolo iridato. Dopo la vittoria in terra messicana, Lewis ha portato il proprio vantaggio nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas a 74 punti, ...

F1 - Lewis Hamilton : “La Mercedes non sbaglia mai dal muretto - i nostri avversari commettono errori”. Frecciatina alla Ferrari? : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico 2019 grazie a una strategia perfetta della Mercedes, il britannico è riuscito a superare le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc con una sosta anticipata ai box. Il 34enne è ora a un passo dalla conquista del sesto Mondiale di Formula Uno, ha bisogno di conquistare quattro punti nel GP degli USA che andrà in scena nel weekend per chiudere la pratica con due gare di anticipo oppure deve sperare ...

F1 - Mondiale 2019 : Lewis Hamilton è pronto a festeggiare il sesto titolo - Ferrari costretta al ruolo di spettatrice : Poteva succedere ieri a Città del Messico, succederà domenica prossima ad Austin. Il COTA – Circuit of The Americas, ancora una volta, vedrà Lewis Hamilton estrarre lo champagne dal ghiaccio per festeggiare il suo sesto titolo iridato in carriera. Sei. Un numero davvero impressionante. Il campione inglese si porterà ad una sola lunghezza dal record di Michael Schumacher, con il portacolori della Mercedes pronto a entrare a sua volta nella ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : ultimo giro. Lewis Hamilton vince - Vettel 2° - Leclerc giù dal podio : Lewis Hamilton conquista la vittoria nel GP del Messico e si avvicina ormai al sesto titolo Mondiale. Il pilota della Mercedes ha vinto in rimonta dopo il contatto iniziale con Max Verstappen. Una strategia perfetta della scuderia tedesca che ha usufruito anche degli errori della Ferrari e del degrado delle gomme di Vettel e Leclerc. I due piloti della Rossa partivano in prima fila, con il tedesco poi secondo e il monegasco solo quarto dietro ...

F1 - Lewis Hamilton vince il Mondiale nel GP degli USA se… Tutte le combinazioni per il sesto trionfo : Lewis Hamilton è ormai prossimo a vincere il Mondiale F1 2019, al britannico manca soltanto la matematica certezza per poter festeggiare il sesto titolo iridato e portarsi a una sola lunghezza dallo storico record di Michael Schumacher. Il fuoriclasse della Mercedes ha rafforzato ulteriormente il proprio primato in classifica grazie alla vittoria nel GP del Messico e ora può vantare 74 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : l’entrata trionfale di Lewis Hamilton sul podio - c’è la macchina sul palco! Scena da Hollywood : E’ un Lewis Hamilton scatenato sul podio del Gran Premio del Messico. Il pilota britannico ha conquistato la vittoria dopo una bellissima rimonta, sfruttando anche gli errori della Ferrari e i problemi della Rossa con le gomme. Semplicemente eccezionale la strategia della Mercedes e come sempre poi Lewis Hamilton ci ha messo del suo, avvicinandosi ormai al suo sesto Mondiale. VIDEO LEWS Hamilton SUL podio IN ...

Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Vincere qui è fantastico - strategia perfetta del team” : Lewis Hamilton vince da campione il GP del Messico, 18° round del Mondiale 2019 di F1. Il britannico ha messo in pista una prestazione di grande valore, gestendo alla perfezione gli pneumatici e sfruttando una vettura che con benzina a bordo è superiore rispetto alla concorrenza. Per Lewis si tratta della 83esima vittoria in carriera, la decima quest’anno, e per le Frecce d’Argento è il successo n.100. Numeri importanti che ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Messico di Formula 1 : Non è però riuscito a vincere il titolo mondiale con tre gare di anticipo: dovrà attendere la prossima gara ad Austin, negli Stati Uniti

F1 - Lewis Hamilton : “Voglio un futuro da attore - ho rinunciato a un ruolo nel nuovo Top Gun” : Lewis Hamilton può laurearsi Campione del Mondo di Formula Uno in occasione del GP del Messico che si correrà questa sera, il britannico deve guadagnare 14 punti nei confronti di Valtteri Bottas per festeggiare sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez senza dover rimandare tutto al GP degli USA in programma tra sette giorni. L’alfiere della Mercedes scatterà dalla terza posizione ed è pronto per la battaglia con le Ferrari di ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Anche senza l’incidente di Bottas non avrei fatto la pole” : Non il turno di qualifiche del Gran Premio del Messico che Lewis Hamilton sognava. L’inglese, infatti, non è mai apparso in grado di battagliare ad armi pari con Max Verstappen e le due Ferrari, per cui si è dovuto accontentare della seconda fila. Il campione del mondo ammette che, anche senza l’incidente di Valtteri Bottas, non sarebbe stato in grado di conquistare la pole position, dato che le bandiere gialle hanno costretto tutti ...

Lewis Hamilton - GP Messico F1 2019 : “Ero lento - devo sperare nella pioggia in gara” : Non è stata una qualifica da ricordare per Lewis Hamilton nel GP del Messico 2019 di F1. Sul circuito ‘Hermanos Rodriguez’ il campione del mondo in carica non è andato oltre la quarta posizione, staccato di ben mezzo secondo dall’olandese Max Verstappen, la cui pole-position è sub-judice. Il pilota della Mercedes ha allargato le braccia nella pit-lane: “Non potevo fare la pole anche senza l’incidente di Bottas, gli ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non è stato un grande venerdì - ma ci siamo abituati qui in Messico” : Da due anni a questa parte quella di Città del Messico è decisamente la peggiore pista del calendario per la Mercedes in termini di competitività ed il venerdì dell’edizione 2019 ha confermato in parte questo trend negativo. In particolare Lewis Hamilton ha fatto fatica soprattutto sul giro secco nelle FP2 inserendosi in quinta piazza a quasi 1″ di ritardo dal miglior tempo fatto segnare da Sebastian Vettel con la Ferrari. Di seguito ...

F1 - Risultato FP1 GP Messico 2019 : Lewis Hamilton è primo - ma Leclerc vola con le medie ed è in scia. Vettel 6° : Lewis Hamilton (Mercedes) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2019 di Formula Uno. Sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez il pilota inglese, che potrebbe conquistare proprio a Città del Messico il suo sesto titolo iridato, ha fatto segnare il miglior tempo, con una Mercedes che sembra a suo agio in tutti i settori del circuito. Discorso simile anche per la Red Bull, con entrambi i piloti nei ...

