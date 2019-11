Esplosione in casa nel Lecchese | abitazione semidistrutta | un ferito in condizioni molto

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019) Una potenteha semidistrutto unagravemente un uomo che si trovava all’interno, nel tardo pomeriggio nella frazione Maresso del comune di Missaglia, in provincia di Lecco. Lo scoppio – forse dovuto a una fuga di gas – è avvenuto attorno alle 18.30 e ha provocato il crollo di una parte dello stabile in via Manzoni. In quel momento nell’si trovava un uomo che ha riportato ustioni di secondo/terzo grado: le suevengono definitegravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, unità di pronto intervento del 118 e i carabinieri. Ancora da stabilire le cause che hanno portato all’. L'articoloinnel: uningravi FOTO Meteo Web.

laprovinciadilc : Esplosione in centro a #Missaglia Crolla parte di una casa, un ferito grave - vollsvoyce : Tutto fila per il meglio, ma mi manca il gol del toro. Suona la notifica A. BELOTTI G Esplosione vera in casa mia,… -