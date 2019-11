Emily Bett Rickards nel finale di Arrow 8 | gli Olicity di nuovo insieme nell’ultimo

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 1 novembre 2019) Non è fantascienza e nemmeno un’esercitazione (come si dice in questi casi):prenderà parte al8. L’ultimo episodio della serie e di stagione vedrà glifinalmente riuniti o, almeno, questo è quello si spera dopo l’annuncio Twitter di Stephen Amell arrivato poco fa. L’attore ci ha tenuto ad annunciare il ritorno di Felicity proprio per arrivare prima di siti e pagine social che avrebbero potuto avvistare l’attrice sul set proprio in questi giorni in cui si stanno girando gli ultimi attimi di Oliver alias Green. Ecco il tweet di Stephen Amell che ha già fatto il giro del mondo in pochi minuti: There’ll be a lot of news coming out about our final episode over the next few months. I prefer when you hear it from us. Welcome back. pic.twitter.com/YlVpgoPWLi — Stephen Amell (@StephenAmell) November 1, ...

