Dresda si proclama in stato d' emergenza nazismo

(Di venerdì 1 novembre 2019) Uno “d’” èto a maggioranza dal Consiglio comunale dicon una delibera criticata come meramente simbolica e lessicalmente sbagliata dal partito cristiano-democratico (Cdu), che non l’ha votata. Lo riferisce l’agenzia Dpa. La risoluzione della città capoluogo della Sassonia motiva il “Nazinotstand” con il fatto che “atteggiamenti e azioni antidemocratici, anti-pluralisti, contrari all’umanità e di estrema destra che arrivano fino alla violenza vengono apertamente alla luce ain maniera sempre più forte”.La città della ex Ddr si impegna perciò a rafforzare la quotidiana cultura democratica e a proteggere meglio minoranze e vittime di violenza di destra.L’atto èvotato da Verdi, post-comunisti (Linke), Liberali (Fdp) e ...

