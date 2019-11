Dresda proclama ' stato d' emergenza nazismo' ' Sempre più violenze da estrema destra'

Dresda - città proclama “emergenza nazismo”. Cdu di Merkel non vota : “Errore linguistico” : “Atteggiamenti e azioni antidemocratici, anti-pluralisti, contrari all’umanità e di estrema destra che arrivano fino alla violenza vengono apertamente alla luce a Dresda in maniera sempre più forte”. Con questa motivazione il consiglio comunale della città della Sassonia, in Germania, ha votato una delibera in cui dichiara una “emergenza nazismo“. “La città ha un problema con i nazisti e dobbiamo fare ...