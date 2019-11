Dramma in Texas | mamma uccide i 3 figli e si suicida subito dopo il divorzio dal marito

Texas : il Dramma di Lily - 10 anni - morta per un'infezione dopo il bagno nel fiume Brazos : Lily Mae Avant, una bimba di soli 10 anni , residente a Valley Mills (centro della contea di Bosque, nello Stato del Texas ) è morta a causa di una rara e gravissima infezione: un'ameba, in pochi giorni, le ha intaccato il cervello. La piccola ha iniziato a sentirsi male dopo aver trascorso il Labour Day nei pressi di Waco (nella vicina contea di McLennan)...Continua a leggere

Dramma in Texas - 4 fratellini fanno il bagno tra le onde : 3 annegano - solo uno si salva : La tragedia giovedì sera, mentre i quattro fratelli stavano nuotando al Sylvan Beach Park a La Porte, in Texas. In tre non ce l'hanno fatta: le vittime sono due bambini di 7 e 11 anni e la sorella di 13. Salvo il fratello di 10 anni. I bambini erano al mare con i loro genitori, sconvolti per l'accaduto. Secondo quanto ricostruiscono i media locali stavano nuotando al Sylvan Beach Park a La Porte giovedì sera quando si è consumata la tragedia. I ...